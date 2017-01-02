قوى الأمن توقف اللبناني الذي شتم الضحايا اللبنانيّين في تركيا

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أوقفت قوى الأمن الداخلي المدعو رمزي القاضي الذي ورد في حسابه على تويتر عبارات مسيئة لضحايا هجوم اسطنبول.



وتقوم المديرية حالياً بالتحقيق معه لمعرفة حقيقة ما ورد على حسابه.

يُذكر ان رجل لبناني يعرّف عن نفسه بأنّه يهتمّ بشؤون السياسة والآثار والبيئة والأقليات في الشرق الأوسط يدعى رمزي القاضي شتم ولعن الضحايا اللبنانيين الذي لقوا حتفهم في مدينة اسطنبول التركية اثر هجوم قام به إرهابي وإستهدف ملهى "رينا".

وإعتبر القاضي عبر "تويتر" أنّ الضحايا لقوا المصير الذي يستحقّونه، لافتاً الى أنّهم "ماتوا في خمارة بعد ممارسة العربدة والسكر الشديد" داعياً الى "إنزال لعنة الله على الضحايا، قائلاً "الى جهنم وبئس المصير، الله يلعنهم ويخزيهم".

وقال أيضاً: "عرصات روحة بلا رجعة ماتوا سكرانين مع عربدة الى الجحيم".