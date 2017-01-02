المحامي بول كنعان: استشهاد شبابنا في اسطنبول خسارة كبيرة

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اكد المحامي بول يوسف كنعان، ان "استشهاد شبابنا في اسطنبول خسارة كبيرة... نصلي على نيتهم ليكونوا في حضن الرب".





واضاف: "نشكر الله على ان الوضع الامني في لبنان ممسوك من قبل الاجهزة الامنية، خصوصا ان هناك ارادة خارجية في ضوء التفاهمات اللبنانية، بحماية لبنان واعادته الى ما عليه سابقا، يوم وصف سويسرا الشرق، لاسيما بعد انتخاب العماد ميشال عون بما يمثل وما هو قادر عليه. وهو ما ينتظره اللبنانيون منذ ما قبل العام 1943، اي ان يأتي رئيس قوي يمثل ارادة شعبية، ويستطيع ان يحمي الوطن وينعش اقتصاده ويخلق طمأنينة للمستثمر الاجنبي وللمنتشرين اللبنانيين حول العالم".