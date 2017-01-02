الرئيس عون تابع عمل البعثة اللبنانية الى اسطنبول وجثامين الشهداء تصل مساء

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تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري، ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، عمل البعثة الرسمية التي اوفدتها الحكومة اللبنانية الى اسطنبول مساء امس، للاهتمام بأوضاع المصابين اللبنانيين في الاعتداء الارهابي الذي استهدف احد مقاهي المدينة ليلة رأس السنة.

واطلع الرئيس عون على تفاصيل الزيارات الميدانية التي قام بها اعضاء البعثة للمستشفيات حيث عادوا الجرحى، كما بحثوا مع السلطات التركية المعنية في اجراءات نقل جثامين الشهداء الثلاثة الذين قضوا في الجريمة، والتي يتوقع ان تصل الى مطار رفيق الحريري الدولي مساء اليوم.

وقد طلب الرئيس عون تسهيل نقل الجرحى الذين تسمح لهم حالهم الصحية باستكمال العلاج في لبنان.