كتل قطبية وثلوج.. متى تنحسر العاصفة في لبنان؟!

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رصد المتخصص في أحوال الطقس الاب إيلي خنيصر الأحوال الجوّية في لبنان ليوم الثلاثاء 2017.

وبحسب خنيصر، ما زالت الكتل الرطبة تسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط، يتأثر بها كل من لبنان وقبرص والسواحل السورية بأمطار وثلوج على الجبال تترافق مع انخفاض بدرجات الحرارة بسبب توغّل اطراف الكتلة القطبية نحو الحبال الغربية والجبال الشمالية.

وتشتد الثلوج من قبل ظهر الإثنين ولغاية ظهر الثلاثاء لتتدنى نحو 800 متر في الشمال كما تظهره خرائط الثلوج، ولتخف بشكل تدريجي اعتباراً من ظهر الثلاثاء.

الحرارة على الساحل: 16 نهاراً و 10 ليلا

الحرارة على الجبال 1200 متر: 2 نهاراً و -1 ليلاً

الحرارة في البقاع: 4 نهاراً و 0 ليلاً

الرياح: غربية سرعتها 25 الى 35 كلم في الساعة

الضغط الجوي 1022hpa

الرطوبة بين 55 و85%.