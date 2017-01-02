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شهداؤنا قتلوا.. والقاتل لبناني الهوية

2
JANUARY
2017
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رالف جرجس -
 
كيف للبنان أن يلملم جراحه ودم أبنائه لم يبرد بعد؟ كيف للبسمة أن تعود وعيون الأحباء لم تنضب من دموعها؟ عمل أقل ما يقال عنه إجرامي خطف خيرة شبابنا في عز عطائهم فأبت يد الإرهاب أن تستقبل عاماً جديداً دون أن تكتب بدم الأبرياء نهاية سنة لم تبدأ بعد.
 
الفاجعة أكبر من أن توصف وكلمات الأسى لن تعبر عن غصة أم وأب فقدوا فلذة كبدهم في ليلة مشؤومة. قد يعزي البعض قائلاً "هذه مشيأة الله وما يعلمه ليس عند أحد" ونحن نجيب وليس بالكفر "بأي حق تسمح أن يموت من لا يستحق الموت على يد من لا يستحق الحياة؟"
 
من عرف الضحايا ومن لم يعرفهم تعاطف معهم ودعا الله أن يكتب لهم عمر جديد إلا أن الرحيل أتى باكراً وكأن ما ينتظرهم في الحياة الأبدية أهم وأسمى من ما على الأرض.
 
نهار أمس غصت منازل المفقودين بالمحبين وطالت ساعات الإنتظار لحين أن تبينت الحقائق وإرتقى المفقود لرتبة شهيد. فهنيأً لكم الشهادة ريتا، الياس وهيكل.
 
قد يكون رحيلكم أمراً محتوماً لا مجال للعودة به فالقاتل أعمى الإجرام بصيرته، ولكن ليس بالمسموح أن تقتلوا مرة ثانية فالقلب لا يحتمل فراقكم مرتين. فلم غرَدَ شامتاً طالباً من الله لعنتكم فتأكد أن الله عادل وسيحسن الإختيار. ويا هذا، السكر الذي تتحدث عنه قد أتلف دماغك منذ زمن فلا جاهل يقول ما قلت ولا مجنونُ يتمنى ما تمنيت فكيف إن وجد الإثنان في شخص واحد.
 
إن كان هدفك الشهرة فأنت حالة شاذة، وإن كان هدفك التجريح فجرح كلماتي لن يأثر بشخص مثلك فقد الكرامة والإنسانية. وإن كنت تعتبر نفسك فوق القانون فلا أحد فوق الله، وعدم ذكر إسمك ليس خوفاً منك وإنما إحتراماً للشرفاء فلا يجوز أن تلطخ ذكراهم الحلوة بقذارة إسمك.
 
بعد ما قيل من إبن الوطن الواحد، نتمنى على الجهات المعنية أن تتحرك بأسرع ما يمكن وأن تتخذ الإجراءات المناسبة إحتراماً للشهداء وذويهم.
 
الديار
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