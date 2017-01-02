بالصور - ريتا توقَّعت موتها في إسطنبول.. وهذه كانت رسالتها الأخيرة!

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توقعت ريتا الشامي، أن تموت خلال ذهابها إلى إسطنبول للاحتفال بعيد رأس السنة، وهو ما حدث فعلاً؛ إذ لقيت حتفها مع عشرات آخرين قُتلوا في هجوم على ملهى ليلي خلال الاحتفال بقدوم العام الجديد.

وأعلنت وزارة الخارجية أمس الأحد أن "ثلاثة لبنانيين لقوا حتفهم في الهجوم"، وهم إلياس ورديني، وهيكل مسلم، وريتا الشامي. مضيفةً أن "أربعة لبنانيين آخرين أصيبوا".

ريتا التي تبلغ من العمر 26 عاماً قالت لشقيقتها قبل أن تسافر إلى إسطنبول: "انشاء الله منتسلى.. وأكتر شيء ممكن يصير إنوا موت بانفجار وإلحق أمي".

والد ريتا كشف لوسائل الاعلام: "حاولت أن أمنعها لكنها لم تقبل البقاء، وقد قررت أن تذهب مع أصدقائها".

كما نشرت وسائل الاعلام رسالة من ريتا أرسلتها لصديقتها قبل السفر إلى إسطنبول، قالت فيها إنها "ستذهب إلى إسطنبول ولكنها خائفة". اشارة الى أن ريتا هي الوحيدة بين أشقائها الشباب، وأن والدتها توفيت منذ أشهر.

(Huffington Post)