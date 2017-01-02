living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قرطباوي: الرأي العام اللبناني لن يقبل بأي تأجيل للاستحقاق النيابي

2
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد وزير العدل السابق شكيب قرطباوي أن قانون الدوحة لم يعد مقبولا على الإطلاق، مشيرا الى ان الأطراف التي تفضل ضمنا الإبقاء عليه لا تجاهر برغبتها هذه بسبب رفض هذا القانون من قبل أغلبية السياسيين والأكثرية الساحقة من الرأي العام اللبناني.

وقال لـ «الأنباء» إن الرأي العام اللبناني برمته لن يقبل بأي تأجيل للاستحقاق النيابي تحت أي عنوان كان بدءا من المبررات التقنية.

ولفت قرطباوي إلى أن لبنان بلد الأقليات بالتالي لا يجوز السماح للأكثريات بأن تحكم الأطراف الأخرى حتى ضمن الطائفة الواحدة من هنا فإن النسبية تفسح في المجال أمام تمثيل حقيقي للجميع شرط ان يكون لكل منهم الحد الأدنى من التمثيل الشعبي.

ورأى انه اذا أرادت الطبقة السياسية ان تقر قانونا جديدا للانتخابات يحقق صحة التمثيل فهي قادرة على تحقيق هذه الخطوة قبل 15 فبراير المقبل، متسائلا: ما الذي يمنع أن تقام ورشة وطنية حول مختلف الملفات ويكون قانون الانتخاب على قائمة الاولويات؟ ومشددا على ضرورة القبول بمبدأ النسبية على قاعدة انها السبيل الأفضل لتحقيق صحة التمثيل وعندها ستكون كل الطروحات قابلة للنقاش.

وقال قرطباوي انه من الضروري بمكان القبول بمبدأ النسبية وإجراء الانتخابات في موعدها لتحصل نقلة نوعية في مسار الاستحقاق البرلماني وليلمس اللبنانيون أن بداية التغيير في الحياة السياسية انطلقت وان القدرة على التغيير أصبحت متوافرة.

ورجح قرطباوي الذهاب ناحية قانون مختلط، مؤكدا القدرة على إقراره في غضون أسابيع قليلة والإعداد له لإجراء الانتخابات في مايو مع تنظيم حملات كثيفة لتدريب الجميع من مسؤولين وناخبين وماكينات انتخابية على تطبيق هذا القانون.

الأنباء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout