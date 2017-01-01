طائرة الميدل إيست أقلعت نحو اسطنبول بتوجيه من الرئيسين عون والحريري

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أفادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام ندى عمار، ان الوفد الرسمي المكلف بمتابعة الاتصالات الجارية على أعلى المستويات، لمواكبة تداعيات الاعتداء الإرهابي، الذي حصل في اسطنبول أمس، غادر مساء اليوم إلى تركيا.



وضم الوفد المتوجه الى اسطنبول، على متن طائرة خاصة تابعة لشركة طيران الشرق الأوسط، وضعت خصيصا في التصرف لهذه الغاية: الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، مديرة المراسم في وزارة الخارجية والمغتربين السفيرة ميرا ضاهر، وفريق طبي متخصص وعدد من أهالي الضحايا.



وقد تحدث اللواء خير في المطار عن هذه المهمة، فقال: "بتوجهيات من فخامة الرئيس ميشال عون، ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تألف وفد للاطلاع على أوضاع اللبنانيين في اسطنبول، ونأمل أن تكون المهمة ناجحة".



وعن العدد النهائي للشهداء والجرحى اللبنانيين في هذا الاعتداء، قال: "إن هذا الموضوع هو عند دولة الرئيس سعد الحريري".



وأعلن أن "الطائرة ستنقل أيضا جثامين الشهداء، ولا موعد نهائي حتى الآن لعودتها".



سئل: ترددت معلومات عن صعوبة نقل الشهداء والجرحى قبل إنتهاء السلطات التركية من التحقيقات؟.



أجاب: "الرئيس الحريري نسق في هذا الموضوع مع السطات التركية ومع رئيس الحكومة التركي ومع السلطات الأمنية، ونأمل أن تكون الأمور ميسرة".



أما والدة الشابتين ميليسا وسنتيا بارالاردو، التي غادرت على متن الطائرة، فقالت: "إن سنتيا بخير، أما ميليسا فهي مصابة، ولا نعرف مدى إصابتها، لذلك نحن مسافرون".



ولفتت إلى أن ابنتها "مليسيا خضعت لعملية في المستشفى، وأن خطيبها هو إلياس الورديني، الذي استشهد في العملية الإرهابية".



بعقليني



وقد أشرف على التحضيرات اللوجستية لسفر الوفد، ميدانيا في المطار، مستشار وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينانوس بيار بعقليني. وقال للصحافيين بعد إقلاع الطائرة: "نحن هنا بناء على توجهيات وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فينانوس الذي يتابع هذا الموضوع لحظة بلحظة، ولكي نؤمن انتقال عائلات الشهداء والجرحى الى تركيا. والطائرة التي اقلعت من بيروت في رحلة تحمل الرقم 271، مجهزة بطاقم طبي، ويترأس الوفد الرسمي اللواء محمد خير، ويضم من وزارة الخارجية السفيرة ميرا ضاهر، إضافة الى أهالي الشهداء والجرحى. وكنا هنا لنؤمن كل ما يستلزم لوجستيا لهذه الرحلة".



وعن موعد عودة الطائرة من تركيا، قال: "سنتابع هذا الموضوع بناء لتعليمات الوزير فينانوس. ونحن على استعداد لمواجهة أي أمر مستجد، لتتم معالجته حسب ما تقتضيه الحاجة".