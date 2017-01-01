الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة: لا حصيلة نهائية حتى الساعة!

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أفادت مندوبة الوكالة الوطنية في مطار رفيق الحريري الدولي حلا ماضي أن الأمين العام للهيئة العلياللاغاثة اللواء محمد خير وصل منذ قليل إلى حرم مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت، وقد استقل الطائرة التابعة لشركة طيران الشرق الأوسط التي ستقلع عند الثامنة والنصف إلى اسطنبول، ترافقه السفيرة ميرا ضاهر وطاقم طبي مؤلف من 3 أطباء، موفدين من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، إضافة إلى 9 أفراد من عائلات الضحايا اللبنانيين الذين سقطوا في هجوم اسطنبول الإرهابي.



وقال الخير في تصريح للصحافيين: "إن كل الاجراءات اللازمة قد اتخذت للسفر إلى اسطنبول، ودولة الرئيس سعد الحريري ينسق مع السلطات التركية في قضية ضحايا اللبنانيين، ولا حصيلة نهائية حتى الساعة".