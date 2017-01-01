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نعم، كم كنا نتمنى...

1
JANUARY
2017
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كم كنا نتمنى أن نطلَّ عليكم هذا المساء بابتسامة معهودة في مستهل عام جديد، ملؤها الفرح والأمل، فنردد معكم عبارة "كل عام وأنتم بخير"... خصوصاً أن تباشير العام الجديد واعدة محلياً على أكثر من مستوى: رئاسياً وحكومياً، وحتى على خط قانون الانتخاب، الذي تبدو أخبارُ إقرارِه مشجعة، لتُجرى على أساسه انتخابات تلغي مفاعيل التمديدين... كم كنا نتمنى أيضاً، أن نستهل نشرتَنا بسلسلة تقاريرَ كنا أعدَّيناها، نوثق لكم فيها، بالكلمة والصورة والرقم، ملامح العهد الجديد، ميثاقياً ودستورياً وسياسياً واقتصادياً، ولاسيما أن الأخبار حلوة، عشية الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الجديد بعد نيل الثقة، التي يتوقع أن تُقبِلَ الأربعاء المقبل على إنتاجية غير معهودة، من عناوينها إقرارُ مراسيم التنقيب عن النفط والغاز بعد طول تغييب... نعم، كم كنا نتمنى... لكن، عذراً، لن نتمكن. فنحن وأنتم، وأهل ريتا والياس وهيكل، ومعهم كثيرون من حول العالم، لسنا بخير... فحتى الفرح بسنة جديدة، بات محرماً هذه الأيام، ولو في مستهل نشرة أخبار اليوم الأول من عام جديدة، فرض الإرهاب علينا أن نبدأها بتقرير حزين.

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