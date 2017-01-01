مدير ملهى إسطنبول: "خرقونا رغم التدابير"

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أعرب مدير الملهى الليلي في إسطنبول، الذي قتل به ما لا يقل عن 39 شخصاً عن اعتقاده بأنه لم يكن هناك أى قصور فى الاحتياطات الأمنية فى ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة.



وفي بيان على موقع الملهى على الإنترنت، قال مديره محمد كوك أرسلان، إنه قبل أسبوعين من الهجوم، زادت الشرطة التركية بالفعل وجودها في أورتاكوي، المنطقة التي يقع بها ملهى "رينا".



وأضاف المدير أن خفر السواحل على البوسفور كانوا قد اتخذوا بالفعل الاحتياطات اللازمة.



وأكد كوك أرسلان "رغم كل التدابير التي اتخذتها قواتنا الأمنية، وقع هذا الحادث المؤسف"، مديناً ما وصفه بأنه "هجوم إرهابي على البشرية، وأمتنا وسلامنا".