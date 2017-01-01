قنصلية لبنان في اسطنبول: وفاة ثلاثة لبنانيين وجرح أربعة

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اكد قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي اثر انتقاله الى دائرة الطب العدلي في اسطنبول وبعد معاينة الجثامين الذين استهدفهم الهجوم الإرهابي بالامس عن مصرع ثلاثة لبنانيين وهم: الياس ورديني، ريتا الشامي وهيكل مسلَّم. اما الجرحى فهم: فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي وميليس بارالاردو.



ويواصل طاقم القنصلية العامة بتوجيهات من الوزير جبران باسيل زيارة المستشفيات في مدينة اسطنبول للتأكد من خلوّها من اَي مصاب لبناني آخر.

ويصل مساء الْيَوْمَ الى مطار اسطنبول وفداً من الهيئة العليا للإغاثة ووزارة الخارجية وفريق طبي للاشراف على ترحيل الجثامين وللوقوف على حاجات الجرحى والمصابين وتأمين ظروف نقلهم الى لبنان، وذلك على متن طائرة تابعة للميدل ايست.