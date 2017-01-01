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بيونغ يانغ تعد العالم قريبا بصاروخ عابر للقارات

1
JANUARY
2017
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أعلن كيم جونغ أون، زعيم كوريا الشمالية، أن بلاده ستصنع قريبا صاروخا عابرا للقارات، وأن إنتاجه " في أخر مراحله"، حسبما نقلته وكالة "تاس" الروسية الأحد 1 يناير/كانون الثاني.

تصريح كيم جونغ أون هذا جاء في رسالة له إلى الشعب بمناسبة حلول السنة الجديدة، حيث أكد أن "بيونغ يانغ ستواصل توطيد قدراتها العسكرية إذا لم توقف الولايات المتحدة ممارسة سياستها العدائية".

كما أكد زعيم كوريا الشمالية تمسك قيادة بلاده بـ"النهج الذي يهدف إلى تطوير الاقتصاد والمقدرة النووية"، واصفا كوريا الشمالية بـ"الدولة النووية الكبيرة في الشرق".

الجدير بالذكر أن بيونغ يانغ أجرت العام الماضي 2016 عددا من التجارب على إطلاق صواريخ باليستية، بالرغم من أن قرارات مجلس الأمن الدولي تحظر ذلك. وأعلنت كوريا الشمالية أنها لن تعترف بتلك القرارات، مشيرة إلى أن لديها الحق في تعزيز قدراتها الدفاعية في ظل السياسة العدائية التي تمارسها واشنطن ازاءها.

وفي سياق آخر دعا كيم جونغ أون في رسالته إلى تحسين العلاقات مع كوريا الجنوبية، وذلك عن طريق "إعداد سياسة نشيطة بغية تخفيض تهديد المواجهة العسكرية وخطر اندلاع الحرب"، مشيرا إلى أن تحسين العلاقات بين الكوريتين يعد "نقطة الانطلاق في سبيل تحقيق السلام والتوحيد".

روسيا اليوم
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