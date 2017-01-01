في ميشيغان: قتل طفلة لأنه كان جائعا

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وجه رجل من ولاية ميشيغان الأميركية طعنات لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، قبل أن يقطع جثتها ويرميها في النار لأنه "كان جائعا".

وقال موقع "إم إس إن" إن القاتل توماس ماكيلان، 25 سنة، ذكر أمام المحكمة في مقاطعة إنغهام، أنه ضرب لونا ميشيل ثم جلس عليها وطعنها في الصدر، خلال شهر نوفمبر الماضي، مضيفا أنه قطع جثتها ووضعها في بطانية وصب عليها الكحول ثم رماها في النار.

ووجهت المحكمة تهم القتل العمد وإساءة معاملة الأطفال والحرق، للمتهم الذي يواجه عقوبة السجن قد تصل إلى مدى الحياة.

وقال أحد رجال الإطفاء "عندما دخلت المنزل لم أر الفتاة تحت البطانيات، لأن النار التهمت جسدها".