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احزمة ناسفة و تفجير ارهابي.. ماذا حدث في طرطوس ليلة راس السنة؟!

1
JANUARY
2017
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شهدت مدينة طرطوس السورية ليلة رأس السنة، عملية ارهابية كان مخطط لها ان توقع عدد كبير من الضحايا لولا يقظة رجال الامن.

و في تفاصيل الحادثة عن التفجيرات التي حصلت على الكورنيش البحري حوالي الساعة الثانية عشر صباحاً،فانه وبعد الإشتباه بشخصين يرتديان اللباس العسكري كانوا يرتجلان من شمال مبنى الحزب القديم بإتجاه البحر، حيث كانت تقف هناك دورية تابعة للمخابرات الجوية وكالعادة قاموا بإيقافهم وطلبوا هوياتهم، وعند ترددهم ومحاولتهم عدم ابراز بطاقات التعريف، اثاروا الشكوك بهم فقاموا بسحب احدهم الى داخل سيارة الدورية حيث قام على الفور بتفجير نفسه وهرب الآخر شرقاً حيث قام بتفجير نفسه بعد ان أيقن انه لا مجال للفرار، وقد أسفر الحادث الارهابي عن استشهاد عنصرين من عناصر الدورية.

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