تنظيم "داعش" يخطط لشن هجمات كيميائية في بريطانيا

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كشفت وزارة الخارجية البريطانية، عن خطط لتنظيم "داعش" الإرهابي لشن هجمات في بريطانيا باستخدام سلاح كيميائي، حسبما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، الأحد 1 يناير/كانون الثاني.

وقال بن أوليس، نائب وزير الخارجية البريطاني، في حديث لصحيفة "Sunday Times": "لا شك، أن "داعش" يهدف إلى شن الهجمات التي تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا. لا يوجد لدى التنظيم أي مانع أخلاقي يعيق استخدام أسلحة كيميائية ضد السكان".

وأوضح المسؤول البريطاني أنه لم يقصد أية خطة محددة لـ"داعش"، وإنما هناك سعي محتمل للتنظيم في هذا الشأن.

وذكر المسؤول البريطاني بأنه تم الكشف عن مواد كيميائية سامة لدى أعضاء خلية "داعش" الذين تم اعتقالهم مؤخرا في المغرب.

وأفادت "Sunday Times"، استنادا إلى استخبارات بريطانيا، بأن مسلحي "داعش" يستطيعون بأنفسهم إنتاج غاز الخردل، وقد أجروا عددا من التجارب باستخدام السلاح البيولوجي.