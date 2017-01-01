وفاة بطل القضية الفلسطينية ومطران القدس في المنفى إيلاريون كبوجي

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انتقل من القدس الأرضيَّة إلى القدس السماويَّة، المثلَّث الرحمة المطران إيلاريون كبوجي مطران القدس في المنفى والنائب البطريركي العام للقدس، وبطل القضيَّة الفلسطينيَّة التي جاهد لأجلها طيلة حياته.



توفي المطران المناضل في روما في الأوَّل من كانون الثاني (يناير) 2017 عن عمرٍ يُناهز 94 عامًا.



إنَّنا ننعي وفاته باسم سينودس أساقفة كيسة الروم الملكيِّين الكاثوليك في الشرق والعالم أجمع. وباسم الرهبانيَّة الباسيليَّة الحلبيَّة. وباسم أسرته، وبنوع خاص باسم القدس والفلسطينيين في كلِّ مكان.



سننشر لاحقًا التفاصيل حول الجنازة والترتيبات الأخرى.

مع محبَّتي وبَرَكَتي

+ غريغوريوس الثَّالث

بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندريَّة وأورشليم

للرُّوم الملكيِّين الكاثوليك