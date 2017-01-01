living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
APPLY TO FPM
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
search archives
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ماذا يحصل في تركيا؟ فوضى أم حرباً أهلية؟

1
JANUARY
2017
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

-علا بطرس

  كان ملفت حجم الصّعود التركي مع "حزب العدالة والتنمية" عند وصوله الى السّلطة في اعتماد سياسة براغماتية إقليمية كناية عن "صفر المشاكل" والجوار الحسن والنهضة الإقتصادية والثقافية والإيحاء بنموذج إسلامي معتدل استطاع أن يوهم الولايات المتحدة أن الإسلام السياسي في المنطقة العربية قادر على حذو النموذج الديمقراطي لتركيا الأطلسيّة. إلا أن الأزمة السورية كشفت حقيقة الأهداف التركية المزدوجة العناصر بين "الأخونة" و"العثمنة" على حساب الإستقرار الإقليمي وأمن المجتمعات العربية.

فتح الرئيس رجب طيّب أردوغان حدود بلاده أمام تدفّق المُعولمين التكفيريين ما جعل المنطقة الشمالية لسوريا مرتع الإرهابيّين ومطمع الرغبة التركية بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود بين البلدين. ولم تتوقّف تركيا مبدئياً عن رعايتها لتلك التنظيمات التكفيرية إلا بعدما أنشأت الولايات المتحدة "التحالف الدولي" لمحاربة "داعش"، والأهمّ كبح التدخل الروسي أيّ دور توسعي لتركيا داخل الأراضي السورية. ولم تأتِ عملية "درع الفرات" المحدودة إلا حماية للأمن القومي التركي، والتي لم تكن لتحصل دون موافقة روسية.

لعبت السياسة الخارجية لتركيا دوراً في استقرارها الداخلي. فلقد كان تهوّرها في إسقاط مقاتلة روسية حدّ اندلاع حرب عالمية جديدة أدت الى توتير العلاقات بين البلدين، والى تحذير روسي للولايات المتحدة بضبط الأتراك. ولم تصطلح العلاقة إلا بعدما دعمت روسيا رجب طيّب أردوغان ضدّ محاولة الإنقلاب، في ظلّ صمت أميركي وعدم التجاوب في تسليم من اتُهم بتدبيره والمقيم في الولايات المتّحدة، الداعية فتح الله غولن. ولم يسلم التقارب الروسي التركي من عملية اغتيال للسفير الروسي في أنقرة، وضربت الهدنة المشتركة بين الطرفين في "حلب" السياحة التركية عشية الاعتداء الإرهابي في ملهى بمناسبة احتفالات رأس السنة 2017. ولا شكّ يتحمّل الحكم التركي مسؤولية الإخفاق وانعدام الأمن والإستقرار بفعل الأسباب التالية:

-  شكّل الدعم التركي ل"داعش" ملاذاً آمناً للتنظيم داخل الأراضي التركية.

- كان لتداعيات محاولة الإنقلاب الفاشلة لما عُرِف ب"الكيان الموازي" خطورة على الأمن التركي، في ظلّ حملة تطهير واسعة في قطاعات الدولة، أضعفت التماسك المجتمعي والوطني من داخل المؤسسات. وفي حين، دعمت الأحزاب السياسية وحتى المعارضة السلطة المنتخبة وعلى رأسها رجب طيّب أردوغان إلا أنّ عملية التطهير كانت سلوكاً انتقامياً أفضت الى إرهاصات تتراوح بين الفوضى والحرب الأهلية.

-  وقع الرئيس رجب طيّب أردوغان ومعه "حزب العدالة والتنمية" باعتقاد واهم أن التمكين الذي اعتمده الإسلام السياسي قادر على تقويض بنى النّظام السابق، إلا أنّ مؤسسة الجيش، التي كبحت صعود "الأخونة" منذ الثمانينات والمبنية على أسس علمانية ما زالت قائمة، وهي التي رفضت مراراً التدخل العسكري في سوريا الذي رغب به أردوغان وقسم من ألويتها شارك في الإنقلاب...

 

وعليه، تعيش تركيا اليوم بين الحديد والنار وقد قال وزير الخارجية السوري وليد المعلّم في العام 2011 بأنّ النار التي اندلعت في سوريا ستمتد الى دول أخرى في المنطقة. وإذا لم يجرؤ الحكم التركي على مقاربة وطنية للمحافظة على الدولة، فهل سيكون النموذج التركي على قاب قوسين من الإنهيار!  

علا بطرس ,
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
comments powered by Disqus
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2017. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout