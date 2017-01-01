ماذا يحصل في تركيا؟ فوضى أم حرباً أهلية؟

A + A -

-علا بطرس

كان ملفت حجم الصّعود التركي مع "حزب العدالة والتنمية" عند وصوله الى السّلطة في اعتماد سياسة براغماتية إقليمية كناية عن "صفر المشاكل" والجوار الحسن والنهضة الإقتصادية والثقافية والإيحاء بنموذج إسلامي معتدل استطاع أن يوهم الولايات المتحدة أن الإسلام السياسي في المنطقة العربية قادر على حذو النموذج الديمقراطي لتركيا الأطلسيّة. إلا أن الأزمة السورية كشفت حقيقة الأهداف التركية المزدوجة العناصر بين "الأخونة" و"العثمنة" على حساب الإستقرار الإقليمي وأمن المجتمعات العربية.

فتح الرئيس رجب طيّب أردوغان حدود بلاده أمام تدفّق المُعولمين التكفيريين ما جعل المنطقة الشمالية لسوريا مرتع الإرهابيّين ومطمع الرغبة التركية بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود بين البلدين. ولم تتوقّف تركيا مبدئياً عن رعايتها لتلك التنظيمات التكفيرية إلا بعدما أنشأت الولايات المتحدة "التحالف الدولي" لمحاربة "داعش"، والأهمّ كبح التدخل الروسي أيّ دور توسعي لتركيا داخل الأراضي السورية. ولم تأتِ عملية "درع الفرات" المحدودة إلا حماية للأمن القومي التركي، والتي لم تكن لتحصل دون موافقة روسية.

لعبت السياسة الخارجية لتركيا دوراً في استقرارها الداخلي. فلقد كان تهوّرها في إسقاط مقاتلة روسية حدّ اندلاع حرب عالمية جديدة أدت الى توتير العلاقات بين البلدين، والى تحذير روسي للولايات المتحدة بضبط الأتراك. ولم تصطلح العلاقة إلا بعدما دعمت روسيا رجب طيّب أردوغان ضدّ محاولة الإنقلاب، في ظلّ صمت أميركي وعدم التجاوب في تسليم من اتُهم بتدبيره والمقيم في الولايات المتّحدة، الداعية فتح الله غولن. ولم يسلم التقارب الروسي التركي من عملية اغتيال للسفير الروسي في أنقرة، وضربت الهدنة المشتركة بين الطرفين في "حلب" السياحة التركية عشية الاعتداء الإرهابي في ملهى بمناسبة احتفالات رأس السنة 2017. ولا شكّ يتحمّل الحكم التركي مسؤولية الإخفاق وانعدام الأمن والإستقرار بفعل الأسباب التالية:

- شكّل الدعم التركي ل"داعش" ملاذاً آمناً للتنظيم داخل الأراضي التركية.

- كان لتداعيات محاولة الإنقلاب الفاشلة لما عُرِف ب"الكيان الموازي" خطورة على الأمن التركي، في ظلّ حملة تطهير واسعة في قطاعات الدولة، أضعفت التماسك المجتمعي والوطني من داخل المؤسسات. وفي حين، دعمت الأحزاب السياسية وحتى المعارضة السلطة المنتخبة وعلى رأسها رجب طيّب أردوغان إلا أنّ عملية التطهير كانت سلوكاً انتقامياً أفضت الى إرهاصات تتراوح بين الفوضى والحرب الأهلية.

- وقع الرئيس رجب طيّب أردوغان ومعه "حزب العدالة والتنمية" باعتقاد واهم أن التمكين الذي اعتمده الإسلام السياسي قادر على تقويض بنى النّظام السابق، إلا أنّ مؤسسة الجيش، التي كبحت صعود "الأخونة" منذ الثمانينات والمبنية على أسس علمانية ما زالت قائمة، وهي التي رفضت مراراً التدخل العسكري في سوريا الذي رغب به أردوغان وقسم من ألويتها شارك في الإنقلاب...

وعليه، تعيش تركيا اليوم بين الحديد والنار وقد قال وزير الخارجية السوري وليد المعلّم في العام 2011 بأنّ النار التي اندلعت في سوريا ستمتد الى دول أخرى في المنطقة. وإذا لم يجرؤ الحكم التركي على مقاربة وطنية للمحافظة على الدولة، فهل سيكون النموذج التركي على قاب قوسين من الإنهيار!