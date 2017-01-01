الرئيس عون ورئيس الحكومة الحريري بحثا في اعتداء تركيا وقرار بارسال طائرة مع طاقم طبي

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اتصل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لوضعه في صورة الاتصالات التي اجريت مع السلطات التركية والمتعلقة بأوضاع اللبنانيين الذين استهدفهم الهجوم الارهابي في اسطنبول.

وذكر المكتب الاعلامي للحريري، في بيان أن رئيس الجمهورية وجه "بوجوب اتخاذ كل الإجراءات التي تؤمن سلامة الجرحى وإعادة الضحايا والمصابين"، وانه تقرر "بناء لذلك إرسال طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط، تحمل موفدا من وزارة الخارجية مع طاقم من هيئة الاغاثة وفريق طبي، للاطلاع على احوال الجرحى والمصابين وتأمين ظروف نقلهم الى لبنان".