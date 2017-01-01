طفلة "ملغومة" تحاول تنفيذ عملية انتحارية في نيجيريا خلال سهرة رأس السنة

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لقيت فتاة في العاشرة من عمرها مصرعها مساء السبت حين فجرت نفسها في محاولة لتنفيذ عملية انتحارية في مايدوغوري، شمال شرق نيجيريا، ما ادى الى وقوع جرحى أحدهم في حال خطرة، وفق ما افاد شهود.

وروى الشهود ان الفتاة اقتربت من الحشد المتجمع حول مطعم متنقل خلال سهرة رأس السنة لكنها فجرت حزامها الناسف قبل امتار من الوصول الى هدفها.

وأوضح فيكتور ايسوكو، المتحدث باسم الشرطة في ولاية بورنو، أن انتحاريين نفذاه، وأن أحدهما "انهال عليه الحشد الغاضب بالضرب" قبل ان يتمكن من تفجير حزامه الناسف.

ولم يشأ المتحدث كشف معلومات عن عمر المهاجمين، لكن ناشطاً في المجال الانساني ساعد في نقل الجثة، اكد انه "لا بد أنها لم تكن تتجاوز العاشرة من العمر".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن هذا الاعتداء، لكن الاتهامات تتوجه الى جماعة بوكو حرام التي غالباً ما استخدمت فتيات ونساء لتنفيذ هجمات ضد المدنيين.