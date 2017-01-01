الوزير باسيل يُرسل وفداً لمتابعة اوضاع اللبنانيين نتيجة اعتداء اسطنبول

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تتابع وزارة الخارجية والمغتربين عبر القنصلية العامة في اسطنبول ذيول الهجوم الإرهابي على نادٍ ليلي في اسطنبول مساء أمس، والذي أدّى الى سقوط عدد من الإصابات من ضمنهم لبنانيين.



ويُرسل الوزير جبران باسيل وفداً رسمياً لمتابعة الأوضاع، وبتوجيهات من معاليه جال طاقم القنصلية على المستشفيات وعاين الجرحى اللبنانيين. وفي حصيلة أولية تبيّن ان عددهم أربعة وهم: فرانسوا الأسمر، نضال بشراوي، بشرى الدويهي، وميليس بارالاردو. وان القنصلية اللبنانية تنتظر صدور اللائحة الرسمية التركية الخاصة بأسماء القتلى وجنسياتهم.