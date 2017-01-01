أكثر صور وكالة رويترز شهرة لعام 2016..ونهر نفايات لبنان كان حاضراً

A + A -





في وقت سابق من العام 2016، فازت وكالة رويترز بجائزة بوليتزر عن فئة التصوير الفوتوغرافي، مناصفة مع صحيفة نيويورك تايمز، لتغطيتهما أزمة اللاجئين والمهاجرين الفارين من سوريا.

فقد تمكن الفريق الصحفي لرويترز من تغطية أزمة اللاجئين وتوثيق كل الأحداث الجارية في جميع انحاء العالم عبر الصور الفوتوغرافية، ومع نهاية العام 2016 نشر موقع بزنس انسايدر أفضل الصور التي التقطت عام 2016.

وقد اختلفت مواضيع تلك الصور، من الحرب والعنف إلى الاحتفالات، فكان منها ما يبعث البهجة، ومنها ما يثير الغضب والانزعاج، وهنا بعض أقوى الصور التي تركت بصمة في العام 2016.