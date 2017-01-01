الحزن يلف لبنان مطلع العام الجديد: وفاة الياس ورديني غرقاً بعيد اعتداء هجوم اسطنبول

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تبلّغت عائلة الياس ورديني من الوزير ميشال فرعون أن ابنها قد فارق الحياة بعيد هجوم اسطنبول الإرهابي الذي استهدف ملهى ليلي في المدينة التركية.



وكانت قد تواترت معلومات متضاربة منذ الصباح عن مصير الشاب الياس ورديني، إلى أن وردت أنباء شبه مؤكدة من تركيا تفيد أن الياس توفي بعدما ألقى بنفسه بمضيق البوسفور أثناء إطلاق النار في الملهى الذي نفسه إرهابي مرتديا زيّ بابا نويل.



وقد قال النائب نديم الجميّل أن أحد أصدقاء الياس قد أكّد الخبر من أحد مستشفيات اسطنبول.



أسرة موقع ال tayyar.org تتقدّم بأسمى مشار العزاء والتعاطف لعائلة ورديني وهي متيقّنة من أن العدالة ستغلب الظلم، إن كان في هذا العالم أو ذاك.