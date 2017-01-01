جنسيات الضحايا العرب في اعتداء إسطنبول

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كشفت وزيرة تركية، الأحد، أن مواطنين عرب من بين ضحايا اعتداء إسطنبول، الذي وقع ليلة رأس السنة، وأدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة أكثر من 60 آخرين.

ونقلت وكالة رويترز عن وزيرة الأسرة، فاطمة بتول سايان كايا، قولها إن ضحايا من السعودية والمغرب ولبنان وليبيا سقطوا في هجوم إسطنبول.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن امرأة إسرائيلية من بين القتلى.

وقال حاكم إسطنبول، واصب شاهين: "إرهابي بسلاح بعيد المدى نفذ هذا الهجوم بوحشية وهمجية بإطلاق النار على الأبرياء الذين يحتفلون فحسب بالعام الجديد".

وأطلق المهاجم النار، في حدود الساعة 1:15 صباحا (22:30 بتوقيت غرينتش)، على ضابط شرطة ومدني وهو يدخل الملهى الليلي، قبل أن يفتح النار بشكل عشوائي في الداخل.