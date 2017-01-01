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ايقاف “واتساب” على ملايين الهواتف اليوم .. تعرف على الاجهزة التى سيتم قطع الخدمة عنها

1
JANUARY
2017
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قد يجد عدد كبير من مستخدمي تطبيق التراسل “واتساب”، أنفسهم غير قادرين على استخدامه، بمجرد بدء الدقيقة الأولى من العام الجديد.

فقد طورت الشركة التطبيق الذي يستخدمه أكثر من مليار إنسان، بتكنولوجيا جديدة، لا تتماشى مع بعض الأنواع القديمة من الهواتف.
وفي حال توقف التطبيق على هذه الهواتف، سيكون أصحابها مضطرين لاستبدالها بهواتف أحدث، إذا ما أرادوا الاستمرار في استخدام “واتساب”.وفي وقت سابق أعلنت الشركة المطورة للتطبيق أن ملايين الأجهزة حول العالم لن تكون قادرة على دعم تشغيل التطبيق بالتكنولوجيا الجديدة.وهذه قائمة بالأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق “واتسات” بدءا من 1 يناير 2017:


iPhone
سيتوقف واتساب عن العمل على هواتف أيفون “3 جي إس”، وعلى الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل iOS 6


.Android
لن يشتغل التطبيق على هواتف أندرويد 2.1 أو 2.2، كما سيؤثر على الهواتف التي صدرت بين 2010 و2011 ولم يتم تحديثها .


Windows
أي شخص لا يزال يستخدم “ويندوز فون 7” لن يكون قادرا على استخدام واتساب.


Blackberry وNokia
التطبيق سيشتغل في هذه الهواتف حتى يونيو 2017: بلاك بيري Os، بلاك بيري 10، ونوكيا S40 ونوكيا سيمبيان S60.

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