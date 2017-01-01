الحريري: نتخذ كل الاجراءات التي تكفل سلامة الجرحى واعادتهم

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تابع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تفاصيل الهجوم الارهابي، الذي استهدف مدينة اسطنبول التركية، وأدى الى وقوع ضحايا بينهم عدد من المواطنين اللبنانيين.

وقال في تصريح تعقيبا على الحادث: "إنني على اتصال مباشر مع المسؤولين الأتراك للوقوف عَلى تفاصيل الجريمة وأوضاع اللبنانيين الذين كانوا في المكان الذي استهدفه الهجوم".

تابع: "هناك توجيهات مباشرة للجهات المختصة باتخاذ كل الاجراءات التي تكفل سلامة الجرحى واعادتهم سالمين".

وقال: "نحن امام حلقة جديدة من حلقات الارهاب التي تجتاح الدول والمجتمعات، ولا بد من تضافر كل الجهود الدولية لمكافحة هذه الآفة واستئصالها من جذورها".

وختم: "ان الحكومة اللبنانية تجدد في هذا اليوم تضامنها مع الشعب التركي وقيادته، وتعبر عن تعاطفها الشديد مع أهالي الضحايا من كل الجنسيات، لا سيما مع أهلنا الذين اصابهم الهجوم الارهابي، والذين يترقبون عودة ابنائهم سالمين باذن الله".