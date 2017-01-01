كيف هرب منفذ الهجوم على ملهى إسطنبول؟

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قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن الهجوم الدامي على الملهى الليلي في إسطنبول في ليلة رأس السنة الذي أدى إلى مقتل 39 شخصا وإصابة أكثر من 60، نفذه شخص واحد ليس أكثر.

وأضاف صويلو في تصريح للصحفيين نقلته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية: "المهاجم دخل النادي وأطلق النار على رواده"، مشيرا إلى أنه خرج من الملهى الليلي بعد ارتدائه ملابس مختلفة.

وكانت مصادر أمنية قالت عقب الحادث، إن المنفذ تنكر بملابس "بابا نويل" قبل بدء هجومه.

وأشار الوزير عقب زيارته جرحى الهجوم في أحد مستشفيات إسطنبول، إلى أن "العمل جار من أجل القبض على منفذ الهجوم".

وأوضح صويلو: "قوات الأمن اتخذت التدابير اللازمة في كافة أنحاء تركيا، خاصة إسطنبول وأنقرة، بناء على بلاغات وردت من استخبارات خارجية ومن أجهزة الأمن التركية".

وتابع: "هوية 20 من الضحايا تم تحديدها، 15 يحملون جنسيات أجنبية و5 أتراك، وهناك معلومات غير مؤكدة أن من بين الأتراك الخمسة 3 أو 4 من العاملين بالملهى، مشيرا إلى أنه "جار تحديد هويات الضحايا الآخرين".

وفي وقت سابق قال حاكم إسطنبول واصب شاهين: "إرهابي بسلاح بعيد المدى نفذ هذا الهجوم بوحشية وهمجية بإطلاق النار على الأبرياء الذي يحتفلون فحسب بالعام الجديد".