الرئيس عون يدين اعتداء اسطنبول ويتابع مع الخارجية اوضاع اللبنانيين المصابين

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دان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الجريمة الإرهابية التي وقعت فجر اليوم في احد مقاهي اسطنبول وأوقعت ضحايا وجرحى بينهم عدد من اللبنانيين. وقال الرئيس عون في برقية تعزية وجهها الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان هذا الاعتداء المدان يؤكد على أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الدول لمواجهة الاٍرهاب ومعالجة اسبابه .

وكان الرئيس عون تابع منذ الصباح تفاصيل الاعتداء الإرهابي في اسطنبول واطلع على التقارير التي كانت ترد من بعثة القنصلية اللبنانية في المدينة عن اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا والاجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية اللبنانية بالتنسيق مع المسؤولين الأتراك لتأمين العلاج اللازم لهم .