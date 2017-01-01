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طقس بداية الأسبوع ماطر ومثلج

1
JANUARY
2017
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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني أن يكون الطقس يوم غد الاثنين غائما جزئيا إلى غائم، مع رياح ناشطة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتساقط أمطار، تشتد غزارتها بعد الظهر مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100م وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها الى 1000م ليلا. وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: ما زال المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة متمركزا فوق جنوب تركيا يؤثر على الحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب خلال الأيام المقبلة.
- اليوم الأحد: غائم جزئيا الى غائم، مع درجات حرارة باردة صباحا، وبقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية، كما تتساقط بعض الأمطار والثلوج على ارتفاع 1100م من حين الى آخر.

غدا الاثنين: غائم جزئيا إلى غائم، مع رياح ناشطة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وتساقط للأمطار تشتد غزارتها بعد الظهر مع برق ورعد، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1100م وما فوق، ويتدنى مستوى تساقطها ل1000م ليلا.


الثلاثاء: غائم، مع أمطار وثلوج على ارتفاع 900م وما فوق صباحا، يتخللها انفراجات بعد الظهر، دون تعديل بدرجات الحرارة.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 9 الى 15 درجة. فوق الجبال من 1 الى 6 درجات. في الارز من -8 الى 1 درجة. في الداخل من 1 الى 8 درجات.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

- الإنقشاع: متوسط، يسوء أحيانا على المرتفعات.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و85 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء 18°م.

- الضغط الجوي: 1025 hPa. أي ما يعادل: 769 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,43 ساعة غروب الشمس: 16,40.

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