لبنانيون بين جرحى الهجوم الإرهابي في اسطنبول و باسيل يتابع المجريات

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تتابع قنصلية لبنان العامة في اسطنبول اوضاع اللبنانيين الذين اصيبوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف نادٍ ليلي في مدينة اسطنبول مساء أمس، والموزعين على مستشفيات المدينة للوقوف على احوالهم. وقد تبيّن ان إصابة معظمهم طفيفة، ويُصار الى التأكد من خلو اللوائح الرسمية التي يُتوقَّع صدورها بعد الظهر من أي مفقود أو قتيل لبناني.

وعُرف من اسماء الجرحى: ابنة النائب اسطفان الدويهي، الشاب فرانسوا الأسمر، وآخر من آل بشرّاوي.

ويتابع وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مجريات الهجوم مع قنصل لبنان العام في اسطنبول هاني شميطلي، ولا سيما الإصابات التي طالت الرعايا اللبنانيين.