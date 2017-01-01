بالصورة - فقدان شاب لبناني في الملهى المستهدف في اسطنبول

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فُقد شاب لبناني كان يحتفل مع رفاقه ليلة رأس السنة في الملهى الذي ارتكبت فيه المجزرة الإرهابية في اسطنبول. (شاهد الصورة المرفقة)

وذكرت "الوكالة الوطنية للاعلام" أنها تلقت اتصالا من ميرنا ورديني تفيد ان شقيقها الياس خليل ورديني مواليد 1990 الاشرفية، فقد الليلة الماضية في العمل الارهابي الذي وقع في النادي الليلي "لارينا" في اسطنبول.

ولفتت نقلا عن خطيبته مليسا بابالوردو التي اصيبت بجروح، انه لدى حصول الهجوم اختبأت والياس ورفاقهم تحت الطاولة، ونجا الجميع باستثناء الياس.

وناشدت ميرنا السلطات اللبنانية التدخل لمعرفة مصير شقيقها.