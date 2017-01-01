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انفتاح بين القوات اللبنانية وحزب الله؟!

1
JANUARY
2017
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قال وزير الإعلام ملحم رياشي، تعليقا على ما يتردد من مساع للحوار بين «القوات اللبنانية» وحزب الله، الشريكين الأساسيين في حكومة سعد الحريري، إن «القوات» منفتحة على أي حوار، معتبرا أنه على الرغم من وجود خلاف مع حزب الله فإن إمكانية الحوار متوافرة.

 وأضاف: «القوات» منفتحة على الحوار مع أي طرف لبناني، وهذا الكلام أكده «الحكيم»، أي د.سمير جعجع مرارا، وتابع يقول: صحيح ان هناك نقاطا خلافية أساسية بيننا وبين حزب الله، وليست قليلة، لكن في ذات الوقت فإن باب الحوار مفتوح وبإيجابية، وأكثر من إيجابية.

واستدرك رياشي قائلا للمؤسسة اللبنانية للارسال: على أي حال الأمور مرهونة بأوقاتها.

بدوره، رأى رئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات اللبنانية» شارل جبور أن الكلام الذي صدر عن رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد إبراهيم أمين السيد من بكركي، كلام إيجابي لا يمكن الا التوقف عنده والترحيب به.

وأشار الى أن المواضيع الخلافية مع حزب الله كبيرة، إلا أن إرادة التلاقي والحوار واضحة جدا.

وذكرت صحيفة «الديار» ان الرئيس ميشال عون يعمل على فتح أبواب التواصل بين حزب الله وحزب القوات اللبنانية،.

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