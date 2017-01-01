الرئيس عون للديار: ما وعدنا اللبنانيين به سننفذه ونعمل لأجلهم في عام 2017 ..أعايد اللبنانيين بالسنة الجديدة والمشاكل التي تعترضهم سنحاول حلّها

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قال الرئيس ميشال عون مع بداية عام 2017 أننا مصممون على مواجهة المشاكل التي تعترض سبيل اللبنانيين والشروع في حلّها. وبدا الرئيس عون واثقاً من كلامه متحمساً للعمل ويحمل مشروعاً متكاملاً معه لعهده.

وقال ستعمل المؤسسات الرقابية والقضاء وكل مؤسسات الدولة بعيدا عن السياسة وسنحاول بناء دولة قوية تخدم مصلحة الشعب اللبناني وأهم نقطة أقولها للبنانيين مع بداية عام 2017 هي ما وعدناكم به سنحققه لكم وسنسهر على تنفيذه.

ولدى سؤاله عن صحته، أشار الى ان كل شيء على ما يرام. وقلنا له هل تجري فحوصات وقال كل شيء على ما يرام واجري الفحوصات وصحتي بألف خير وانا اعمل ساعات وساعات، واتابع كل التفاصيل، وسهران على مصلحة الدولة، وهذا دوري كرئيس للجمهورية.

ووجه فخامة الرئيس العماد عون التهنئة لكل اللبنانيين بعيد رأس السنة متمنياً لهم الصحة والتوفيق وانشاءالله تكون سنة 2017 سنة خير لكل اللبنانيين وللبنان.