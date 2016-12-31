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مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 31/12/2016

31
DECEMBER
2016
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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"

أرقام 2016 تساوي العدد تسعة، وهو رقم يقول عنه الخبراء إنه صعب ونهاية مجموعة أعداد. في حين أن الرقم 2017 بداية مجموعة الأعداد التي تضم رقمين مزدوجين، وهم يقولون إن السنة الطالعة ستكون سهلة ومريحة.

وفيما يستقبل سكان المعمورة الليلة رأس السنة الجديدة الذي أطل عليهم، فإنهم يلتقون على الأمل بأن يكون العام الطالع عام السلام.

وبينما يحتفل بنو البشر برأس السنة في السهرات والساحات في العالم بفرح، ثمة لاجئون ونازحون في الطقس الماطر والعاصف يقبعون داخل الخيم الممزقة في برد وجوع، ولا يأملوا إلا بالعودة إلى مساكنهم وديارهم.

وفي لبنان كغيره من دول العالم، فرح في البيوت لذوي الدخل المحدود، وفي الملاهي للميسورين. وفي الوقت نفسه، حزن عند الفقراء وأهالي المفقودين، وأهالي العسكريين المخطوفين، وهؤلاء دعاهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى لقاء، في وقت أعرب ممسك الملف المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم عن الأمل بفرج قريب.

وفي خطوة تعبر عن سهره على الإجراءات الأمنية هذه الليلة، زار رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، غرفة عمليات الجيش اللبناني في اليرزة، وكذلك غرفة عمليات قوى الأمن الداخلي في ثكنة الحلو، واطلع على التدابير المتخذة بخصوص ليلة رأس السنة.

سياسيا، تقلع الحكومة بجلسات مجلس الوزراء الأربعاء المقبل بقرارات في ملف النفط، وربما التعيينات الإدارية.

وفي العالم، أطل رأس السنة على العديد من البلدان في منتصف الليل حسب التوقيت هناك.


*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أن بي أن"

ساعات تفصلنا عن بداية العام الجديد.

اللبنانيون يأملون أن يستكمل ما أنهاه العام الراحل في الاستقرار السياسي، ليتحول إلى انتاج حكومي دسم بحجم قانون انتخاب عصري يستند إلى النسبية.

السوريون ينتظرون في العام المقبل مفاوضات وتسويات سياسية، مهد لها وقف اطلاق النار.

المنطقة بأسرها ينتظر ان تتوحد فيها الصفوف في السنة المقبلة، لمحاربة الارهاب من العراق إلى مصر ودول عربية واسلامية.

عواصم العالم تستعد لسياسة أميركية جديدة مقبلة في أول السنة مع اتخاذ دونالد ترامب شعار مكافحة الارهاب، والانكفاء السياسي والعسكري الأميركي إلى داخل الولايات المتحدة.

الروس يتمددون نفوذا بفعل الريادة في الحرب ضد الارهاب، وبناء التحالفات التي ظهرت ثلاثية مع ايران وتركيا، وقد تستكمل رباعية وأكثر بدخول عواصم جديدة في هذا التحالف.

ساعات العالم الفاصلة عن رأس السنة الجديدة، قلقة بسبب التهديدات الارهابية العابرة للقارات. اجراءات أمنية غير مسبوقة على مساحة العواصم شرقا وغربا، تحسبا من احتمالات وقوع تفجيرات ارهابية.

الاجراءات في العالم تشمل التحذيرات من امكانية حدوث انفجار يعقبه آخر، يخطط من خلالهما الارهابيون لايقاع أكبر قدر ممكن من الضحايا. لا تعني هذه الاجراءات تشاؤما يرافق بداية العام، بقدر ما هي خطوات احترازية دولية تواكب الأمن الاستباقي، كما الحال في لبنان.

ومن هنا كانت زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى وزارة الدفاع، في جولة لتفقد جهوزية الوحدات العسكرية في ليلة رأس السنة.


*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المنار"

عام بسنبلات خضر وأخرى يابسات، وحصاد بكفة نصر غسل ما قبله من الويلات. عام تقلب على شتى المحاور، خلص بتثبيت خيارات المقاومة والممانعة ومحورهما على طريق الانتصارات.

سوريا أيقونة العام 2016، زرعت في نعش الارهاب الذي اجتاح العالم أكبر مسامير الهزيمة، فكان نصر حلب الذي خلط الأوراق وفرض على المتكبرين والمكابرين شروط الميدان. وقبل ساعات من الختام، ركن الجميع إلى وقف اطلاق النار، بعد ان نفذت طلقات مشغلي الارهاب وداعميه، وضاعت الخيارات.

خيارات العراق ضد "داعش" كانت مجبولة بالانتصارات. وقرارات اليمنيين بوجه المعتدين، تلامس حدود النصر التام، مع غرق السعودية بشتى المستنقعات الميدانية والسياسية والاقتصادية.

عام فلسطين ككل الأعوام المجللة بالصمود والمقاومة، وإن قل الداعمون وكثر المتخاذلون والمتربصون.

وعام لبنان تلون بعدة ألوان، حتى استحال اتفاقا بعد طول شقاق. عمرت الحياة السياسية بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، ورتبت التباينات السياسية، بحكومة وحدة وطنية شعارها العمل على استعادة ثقة شعبها، والأمل بقوانين العدالة الانتخابية والاجتماعية وحسن التطللعات الاقتصادية.

عام 2016 عصف باليمين إلى أعلى مراتب القرار، من الولايات المتحدة إلى أوروبا، والعنوان فشل الخيارات السلف وتلطخه بكل انواع الخيبات.

ساعات وينتهي العام الذي لم يكد آخره يشبع أوله، والأمل بعام جديد يريح المنطقة ويسعد القدس وفلسطين وكل المستضعفين.


*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أم تي في"

العام 2016 يعيش ساعاته الأخيرة، والعالم بدأ باستقبال العام 2017. فبعد حوالى أربع ساعات وخمس وعشر دقيقة من الآن، ينطوي عام ليبدأ آخر.

محليا، ما حصل في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام المنصرم، كان استثنائيا بالمفهوم اللبناني. فبعد فراغ مؤسساتي طويل، أصبح للبنان رئيس للجمهورية وحكومة جديدة، فيما مجلس النواب يستعيد دوره.

والأمل في العام الجديد، ان تستكمل المؤسسات دورتها وتستعيد دورها. والأهم القضاء على الفساد المعشش في كل زاوية من زواياها.

في هذا الاطار، تشكل الجلسة الأولى لمجلس الوزراء الأربعاء المقبل، مفصلا لتحديد اتجاهات مكافحة الفساد. وقد تقاطعت المعلومات على التأكيد ان قرارا سيتخذ باقالة عبدالمنعم يوسف، ما يمهد لاستفادة اللبنانيين من خدمات الانترنت شرعيا، وبسرعة وبساعات أفضل وبأسعار أرخص.

اقليميا، العين على سوريا، وعلى الهدنة الصامدة رغم بعد الخروقات. والأجواء تشير إلى ان الهدنة المتخذة بقرار روسي- تركي، قد ترسخ في العام 2017 الحل السلمي للأزمة السورية.


*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أو تي في"

الأكيد أن 2016 كانت سنة الميثاق المستعاد في رئاسة الجمهورية والحكومة. أما المأمول، فأن يحمل العام الجديد نصرا على التمديد والتهميش في آن معا، بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، على أساس قانون يصحح التمثيل.

لكن، في رأس السنة، فلنبتعد قليلا من السياسة، ولنسأل: عمن استفز فيرا؟، ولماذا تكلمت جيلبرت؟، وماذا يجمع عقاب صقر وحكمت ديب بخالد ضاهر ووئام وهاب. في تقرير ضمن نشرة الأخبار المسائية.


*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "أل بي سي آي"

بعد أربع ساعات من الآن، تطل سنة جديدة، ناقلة معها من هذه السنة تركة ثقيلة، من الفساد إلى القانون الجديد للانتخابات النيابية، إلى الموازنة العامة.

ولعل المؤشر العام للجديد، هو الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة. فالجلسة ستكون حافلة بجدول أعمال من بنود دسمة، من النفط إلى السدود إلى بعض التعيينات ربما.

وما بعد جلسة الأربعاء المقبل، تبدأ معركة الجهاد الأكبر الذي يتمثل بالقانون الجديد للانتخابات النيابية.


*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "المستقبل"

بعد منتصف هذه الليلة، يطوي اللبنانيون صفحة عام مليء بالأحداث، لونته بالدم مآسي الرقعة الاقليمية، التي اخترقتها في سوريا هدنة وقف اطلاق النار المفتوحة على مزيد من المفاجآت والخروقات.

واللبنانيون الذين يفتحون روزنامة أيام العام الجديد، يأملون بأن يحمل معه الأمان والاستقرار لبلدهم ولمحيطهم.

وفي أمنياتهم أيضا ان تتعزز مسيرة الرفاه الاقتصادي مع العهد الجديد، لتبدأ الحكومة بتحصين مسيرة الأمن والاستقرار الاقتصادي، وتتمكن من مواجهة استحقاق الانتخابات بقانون جديد.

وهذه الليلة، برزت زيارة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري لوزارة الدفاع، وكان في استقباله وزير الدفاع وقائد الجيش. الرئيس الحريري زار أيضا غرفة العمليات في قوى الأمن الداخلي في ثكنة الحلو، واطلع على الاجراءات المتخذة لحفظ أمن المواطنين والسلامة المرورية في سهرة رأس السنة.


*****************

* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون "الجديد"

قبل عام من اليوم، ألقينا تحية الوداع غير آسفين على رحيل سنة من العمر السياسي الضائع.

نعترف لعام 2016، انه أودعنا انجازات لم تكن متوقعة، توافق فترشيح فرئيس وحكومة وثقة، ومناخات قلبت المقاييس.

كل البصارين وقارئي الفناجين السياسية، أخفقوا في رسم هذه الملامح التي أرست مشروع بلد.

وطنية
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