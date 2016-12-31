كارمن شماس تكشف الأبراج الأكثر حظاً.. والتوقعات الكاملة!

A + A -

مع حلول العام الجديد تكثر الأمنيات والأحلام بمستقبل مميّز يحمل التطوّر والنجاح والرومانسية والاستقرار للجميع. وفي نظرة إلى السماء تقرأ الفلكية كارمن شماس لـ "الجمهورية" توقعات السنة المقبلة. وهي في كتابها للعام 2017 بعنوان "حلول دولية وبوادر سلام"، ترى تحسّنّاً طفيفاً في الأجواء السياسة الدولية، وبوادر إنفراجات للأزمات العالمية. وتؤكد في المقابل، أنّ العالم سيشهد فترات من الحروب والعنف وكذلك من الثورات الطبيعية والزلازل والأعاصير والفيضانات لا سيما عندما يكون القمر جديداً أو مكتملاً. وتكون الولايات المتحدة على موعد مع أحداث أو تطوّرات معقدّة وصعبة حتّى العام 2020 أي طيلة فترة الرئاسة. من الناحية الإيجابية يشهد هذا العام تقدّماً في الطب وحقل الاستشفاء، وتنشغل الدول في التنقيب عن الغاز والنفط والماء والفحم والمعادن الأمر الذي قد يساعدها على التخلّص من الديون. إنها سنة واعدة بانفراجات وتقدّم وإنجازات، سنة سلام وبداية الخروج من النفق.عن الأبراج، تؤكد الفلكية كارمن شماس أنّ كوكب المشتري يجعل هذا العام بالنسبة لمواليد برج الميزان من أفضل الأعوام، فهو يعطيهم الضوء الأخضر للمضي قدماً وهم يتلقّون مثل هذه الإشارة كلّ 12 عاماً. كما ينتظر مواليد برج الدلو سنة واعدة. وتقدّم شماس توقعاتها لسائر الأبراج في عام 2017.

برج الحمل: شفاء وقوة عاطفياً/ عائلياً

أنتَ على موعدٍ مع أحداث إيجابية على صعيد العلاقات العاطفية والأسرية. يحيطك كوكب المشتري بأجواء من الحب والرومانسية. إذا كنتَ تخوض علاقةً جدّية فتوقّع أن تزدهر وأن تتعزّز الروابط مع الشريك.

من المحتمل أيضاً أن تتزوّج أو أن تنجب أو حتّى أن تحتفل بحدثٍ عائليٍّ كبير. إذا كنت تخوض علاقةً غير مستقرّة، فيساعدك كوكب المشتري على بناء أسسٍ سليمة لها أو على الإنفصال. وإذا كنتَ غير مرتبط، فتوقّع الوقوع في الحب هذه السنة. في المقابل، قد تضطرّ إلى تقييم بعض المشاكل والسعي إلى حلّها خلال شهر نيسان. ينصحك الفلك أن تكون صادقاً مع الحبيب.

مهنياً

قد تدخل حياتك المهنية في تغييراتٍ جذرية. ربّما تشعر بوطأة المسؤوليات أو المهمّات التي يسلّمك إياها ربّ عملك. إعمل بثقةٍ تامّة واحذر من أن يتمّ التلاعب بجهودك وأتعابك. يمهّد كوكب بلوتو لإدخال تغيير على مهنتك أو مكان سكنك أو اختصاصك. سوف تجد نفسك مضطرّاً إلى العمل بكدٍّ لتقديم عملك في الموعد المحدّد لذا من الضروري أن تواجه التحدّيات بصبرٍ وثقةٍ. تحصل على المكافآت والمكاسب، وقد تحظى بفرصة تغيير مهنتك أو مجال عملك. يُحتمل أن تنال ترقية لطالما سعيت إليها أو توقّع على صفقة أساسية.

برج الثور: إنجازات وقرارات عاطفياً/ عائلياً

تحقّق الإزدهار وتستمتع بوقتك خصوصاً خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، حيث قد يطرأ حدث سعيد في حياتك العاطفية. تلتقي شخصاً يجذبك أو تعقد قرانك أو تنهي أخيراً علاقة فاشلة أو تحتفل بولادة طفلٍ جديد. السعادة ستملأ حياتك، وتستمرّ هذه التأثيرات الجميلة حتى العام المقبل. أما في الأشهر التسعة الأولى فيخيّم التحدي في حياتك الشخصية، ويهزّ مضجع العلاقات غير المستقرة أو الجديدة. تعتبر أشهر حزيران، وأيلول، وتشرين الثاني الأفضل للوقوع في الحب أو حلّ القضايا المعقدة.

مهنياً

إذا كنت تفكّر بالقيام بتغيير كبير في حياتك المهنية، كن على ثقة أنه الوقت المناسب. ينصحك الفلك بالتقدّم على أفضل المراكز في العمل، وبالتحلّي بالجرأة لتطلب ترقية، ولتكون إنساناً مميّزاً ومختلفاً. الأبحاث التي تقوم بها ستكون موضع تقدير، وتتلقى الموافقة والمكافأة على الجهود التي تبذلها. تشهد هذه السنة أكثر من ذروة مهنية، وتصلك المكافآت. كن مستعداً للحصول على فرصة جديدة بعد شهر أيلول.

برج الجوزاء: إنجازات وتجديدات عاطفياً/ عائلياً

هذه السنة مثالية لإيجاد نصفك الثاني وللإستقرار في علاقةٍ جدّية إذا كنتَ عازباً. من المتوقّع أن تنجذب للعديد من الأشخاص. من الضروري أن تحصّن نفسك ضدّ الذين قد يستغلون مشاعرك.

تعيش لحظات سعيدة وتحصل على مكاسب مميّزة. فقد تقع في الحب أو تتزوّج أو تحتفل بولادةٍ طفلٍ. من الممكن أن تفكّر بالإنتقال للعيش في مسكنٍ آخر أو تقضي أوقاتاً ممتعة بصحبة أفراد العائلة. أمّا إذا كنتَ متزوّجاً، فتمنحك هذه السنة فرصة حلّ المشاكل الدقيقة التي تعاني منها كما تدفعك نحو الإهتمام بالحبيب والوقوع في حبّه من جديد.

مهنياً

عانيت الكثير من المشاكل على الصعيد المهني منذ العام 2015. ومن المتوقّع أن تمرّ ببعض الأوقات الصعبة هذه السنة، ولاسيّما كلّ مَن هو مولود بين تاريخ 11 و20 حزيران. الأشهر الأكثر حظّاً هي شباط، آذار، حزيران، وتموز. تستفيد طيلة هذه السنة من فرص التوسّع أو الإنتقال أو الترقية، وتدخل التغييرات الإيجابية على حياتك خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة من خلال صفقات جديدة، كما تحاول حلّ مشاكل مع ربّ العمل أو زميلٍ لك. يدعوك الفلك للإستعداد لتغييرات إيجابية على الصعيد المهني تدوم حتّى العام 2018.

برج السرطان: استقرار وفرص عاطفياً/ عائلياً

تزدهر حياتك العاطفية. تستطيع شراء منزل أو الإنتقال إلى مكان آخر أو حتّى الهجرة. إذا كنت متزوِّجاً أو مرتبطاً بعلاقة جدّية، تستمتع بالعواطف العميقة الدافئة وبالحياة المستقرة مع الشريك.

وفي حال لم تكن مرتبطًا، قد ترغب بالإستقرار أو عقد خطوبتك أو قرانك أو تأسيس عائلة. تستفيد من التأثيرات الإيجابية في أشهر كانون الثاني، آب، تشرين الأول، وتشرين الثاني، فهي أفضل الأشهر للزواج أو للقاء أشخاص جدد.

مع انتقال كوكب المشتري الى برج العقرب في شهر تشرين الأول، تلاحظ تغييراً إيجابياً في حياتك الشخصية. إذا كنت متزوِّجاً، قد تحتفل بولادة طفل، وإذا كنتَ عازباً، قد تقع في الحب. على مواليد حزيران أن يكونوا حذرين وعلى بيّنة من الأوقات العصيبة المقبلة. تحتاج جميع علاقاتهم إلى رعاية إضافية واهتمام من أجل تخطّي التوتّرات المحتملة.

مهنياً

تلاحظ زيادة التوتر في العمل. من الممكن أن يضعك هذا العام في وضع حرج حيث تحتاج إلى القيام بمهام متعدّدة. ستتعامل مع المزيد من الواجبات ويكون عليك إرضاء أرباب العمل ذوي الطباع الصعبة. تتحوّل أكثر الأعمال راحةً إلى مصدر إزعاج وقلق. عليك إبداء المزيد من الكفاءة والتفاني، أما الشعور بالإرهاق فيصبح جزءاً من حياتك اليومية. ما عليك سوى التخطيط لجداولك اليومية والتحلّي بالصبر. من الناحية الإيجابية، يحمل المشتري الأخبار الجيدة لحياتك المهنية. قد يبشّر بالإنتقال من مكان لآخر أو بترقية. أيها السرطان، فكّر جيداً وخطّط للمستقبل.

برج الأسد: إندفاعٌ وإلهام عاطفياً/ عائلياً

تنتظرك سنة رومانسية ومن المتوقّع أن تزدهر علاقاتك بشكلٍ ملحوظ، ويلهمك كوكب الزهرة كي تصبح لطيفاً وجذّاباً. تحصل على مكافآت عديدة على الصعيد الشخصي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة وعلى فرصٍ ملائمة لحلّ المشاكل والوقوع في الحب من جديد. من الممكن أن تتزوّج إذا كنتَ عازباً.

مهنياً

لا يزال كوكب بلوتو متواجداً في برج الجدي ويسبّب لك العديد من المشاكل منذ العام 2008. باستطاعة هذا الكوكب أن يهدّد استقرارك وسوف تشعر بوطأة الأعمال اليومية. قد تشتكي من المهمات الصعبة أو تطلب أن يتمّ نقلك إلى مركزٍ آخر على أمل أن تتحسّن أوضاعك. لن تمرّ السنة بسهولة وينبغي أن تحافظ على مستوى عالٍ من المهنية. تنتظرك المزيد من المسؤوليات وسوف يصعب عليك إرضاء رب عملك.

قد يقرّر البعض تقديم إستقالته فيما قد يُطرد البعض الآخر بسبب سلوكه السلبي. عليك أن تحمي استقرارك المهني طيلة هذه السنة. لن تتأثّر حياتك المهنية طالما أبعدت المشاكل من علاقتك بربّ عملك. إعمل بجدّية وانفتاحٍ وابتعد من المشاكل القانونية لأنّها قد تسبّب لك أضراراً كارثية. من المهم جدّاً ألّا تتهوّر بتبنّي استثمارات جديدة وأخذ قروضٍ كبيرة قبل القيام بالأبحاث الضرورية ودراسة حاجاتك الحقيقية.

برج العذراء: إرتقاء ونجاح عاطفياً/ عائلياً

يسيطر القلق على حياتك الشخصية. إذا كانت العلاقة مستقرة، يجلب زحل المهام التي تقويّها. أمّا المعاناة فتهزّ مضجع العلاقات الضعيفة. من المهم جدّاً إبقاء المشاعر السلبية جانباً والعمل على تمكين العلاقة. تكون قادراً على إعطاء أحبائك الاهتمام والدعم اللازمين.

من الممكن أن يجلب زحل الأحداث المؤسفة التي تتعلق بالأطفال، والزوج/ الزوجة أو حتّى السكن. يسبب نبتون تعاني رالشعور المستمر بخيبة الأمل الأمر الذي لا يعدّ صحّياً في العلاقة.

إذا كنت عازباً، قم بزيادة ثقتك بنفسك حتّى ترتفع فرص العثور على الشريك المناسب. إيّاك أن تقع ضحيّة الكلام المعسول والذرائع الزائفة. جلّ ما يحتاجه مواليد العذراء هو التواجد إلى جانب شخص نزيه يقدّم دعماً حقيقياً. إنّ أفضل الأشهر للإلتقاء بشخص جديد هي: كانون الثاني، أيلول، تشرين الأول، تشرين الثاني، وكانون الأول.

مهنياً

يكون الحظ حليف دربك. مع تواجد كوكب المشتري في بيت المال، تتمتّع بالقدرة على جذب الإمتيازات والغنى والدعم. تغمرك السعادة بسبب المكافآت التي تحصل عليها خصوصاً خلال الأشهر التسعة الأولى. يزدهر عملك أكثر من ذي قبل ويكافئك الفلك على جهودك الماضية بالأرباح والمراكز الجيدة. تحتاج إلى أسس متينة وظروف عمل مستقرة خصوصاً خلال النصف الثاني من العام.

أنت تميل إلى مقاومة بعض القضايا وربما حان الوقت للتكيّف، إذ تمثّل المرونة المفتاح الرئيس لنجاح هذا العام والأعوام التالية. الأشهر الثلاثة الأخيرة تحمل التفاعلات والإمكانيات الواعدة لتحقيق التقدم.

برج الميزان: آفاق جديدة عاطفياً/عائلياً

ينعم عليك الفلك بجرعات كبيرة من الحماية والإستقرار والإزدهار. إنها سنة القرارات والخطوات النهائية للوصول إلى الرضا الشخصي. استمع إلى احتياجات شريكك أو أحد أفراد أسرتك و مخاوفه وقم بحلّ النزاعات قبل فوات الأوان. تحتاج إلى حماية حياتك الشخصية من أيّ تغيير جذري مثل تغيير مكان السكن أو الطلاق أو المشاكل مع أحد أفراد العائلة.

إذا كنتَ عازباً، قد تكون هذه السنة سنة الإستقرار. تحتاج إلى بذل قصارى جهدك لاختيار الشخص المناسب لأنك لا تستطيع تحمّل إضاعة أفضل الفرص على المرشحين الخطأ.

مهنياً

إنها سنة واعدة جداً تحمل لك النجاح والشهرة والفرص الكبيرة. يفتح كوكب المشتري الأبواب أمامك ويزيل العقبات من طريقك، الأمر الذي يسهّل عليك كسب التقدير والوصول إلى مراتب أعلى. من المحتمل أن تقوم بتغيير مركزك داخل الشركة نفسها أو التوقيع على عقد جديد مع شركة أهم أو أكثر إشراقاً. تستطيع الانتقال إلى بلد آخر أو تضاعف فرص الحصول على المكافآت وشهادات التقدير.

إنها بالفعل من أفضل السنوات. تحتاج إلى حماية جهودك من الناس السلبية، فقد تتعرّض للخيانة أو لخيبة الأمل أو للإهمال. لا تعرّض استقرارك للخطر في لحظة غضب أو مبالغة في رد الفعل، وإيّاك أن تستسلم. تجنّب كذلك التسرّع في اتخاذ الإجراءات. ينصحك الفلك بالعمل على وضع خطةٍ وبالتالي سوف تشعر بالسعادة لتلقّي المكافآت.

برج العقرب: تغيير وإنجازات عاطفياً/عائلياً

من المتوقع أن تقوم بأفضل ما لديك من أجل تعزيز علاقاتك. تسنح لك الفرصة لشراء منزل أو الإنتقال إلى مكانٍ آخر أو حتّى الهجرة. إذا كنت متزوجاً أو في علاقة جدّية، تشهد علاقتك مشاعر عميقة دافئة. مع انتقال كوكب المشتري إلى برجك في تشرين الأول، يطرأ تغيير إيجابي على حياتك الشخصية. إذا كنت متزوجاً، قد تحتفل بولادة طفل، أما إذا كنت عازباً، فقد تقع في الحب وربّما تتزوّج.

مهنياً

تلاحظ زيادة التوتر في العمل، وتحتاج إلى القيام بمهام متعدّدة. تتعامل مع المزيد من الواجبات ويكون عليك إرضاء أرباب العمل ذوي الطباع الصعبة. يتحوّل أكثر الأعمال راحةً إلى مصدر إزعاج وقلق، وعليك إبداء المزيد من الكفاءة والتفاني. يجلب أورانوس أحداثاً غير متوقعة في العمل مثل الإنتقال إلى مكان آخر أو تخفيض الرتبة أو فقدان العمل.

يسبّب كوكب زحل المتواجد في مجال المال والموارد التوتر وعدم الاستقرار المالي. ينصحك الفلك بتجنّب الإستثمارات الكبيرة. لا تربك نفسك بالديون أو القروض أو السحوبات بدون رصيد. إنتظر حتّى تشرين الأول عندما يصبح كلّ شيء واعداً مع وصول كوكب المشتري إلى برجك.

برج القوس: تكاتف وتوسّع عاطفياً / عائلياً

تشبه هذه السنة السنتين الماضيتين. تشهد ضغطاً هائلاً على صعيد حياتك الشخصية، لكنّ ذلك لا يعني أنّك ستحظى بسنةٍ غير مثمرة بل يجب أن تعلم أنّك معرّض للتوتّر بسبب كثرة طلبات الزوج أو صعوبة الظروف المهنية أو عدم استقرارك في منزلك أو انتقالك للعيش في مكانٍ آخر. تواجه العلاقات الجدّية تحديات تتطلّب اهتمامك.

قد تعاني من مشاجرات مستمرّة ونزاعات مع أفراد أسرتك ما قد يرهقك فعليّاً. ومن الضروري أن تصبر وأن تتبنّى سلوكاً منفتحاً مع الأحباء. من المحتمل أن تطلب الإنفصال أو الطلاق إذا كنتَ تقع تحت تأثير كوكب زحل المباشر. لا تتوقّع أن تنجح علاقاتك الجديدة بل تصمد فقط العلاقات المستقرّة والجدّية.

مهنياً

مع تواجد كوكب زحل في برجك، ينبغي أن تحمي وظيفتك ومشاريعك ومواردك المالية طيلة هذه السنة لاسيّما إذا كنتَ قد وُلدتَ بين تاريخ 13 و21 كانون الأول. لن تمرّ هذه السنة بسهولةٍ، لذلك عليك أن تثبت قدراتك ما قد يرهقك ويسبّب لك التوتّر.

لا تعتمد على الحظ أثناء القيام بعملك بل كن حكيماً ويقظاً ومستعدّاً لتقديم أداءٍ ممتاز. يحذّرك كوب بلوتو من كثرة الإنفاق أو الإستثمار أو التخطيط كما ينصحك أن تهتم بتفاصيل إجراءاتك المادية. فمن المحبّذ ألّا تأخذ قروضاً تفوق قدرة تحمّل مدخولك الشهري. أنت بحاجة إلى التمهيد جيّداً لأيّ تغيير تنوي إدخاله على عملك. ومهما كانت قراراتك، من الضروري أن تحترمها وأن تنفّذها حتّى النهاية لأنّ التراجع غير مسموح.

برج الجدي: وصولٌ إلى القمّة عاطفياً / عائلياً

يجدر بك أن تعتني بعائلتك وعلاقاتك الخاصة. من المحتمل أن تلتقي بحب حياتك أو أن تستعيد علاقةً إنتهت بالإنفصال سابقاً لأنّك ترغب بالإستقرار مجدّداً. أمّا إذا كنتَ تخوض علاقة جدّية، فسوف تتمكّن من إضافة المزيد من المرح والمغامرة على حياتك مع الشريك. من الممكن أن تنطلق في شهر عسلٍ ثانٍ أو أن تعيد تلاوة وعود الحب. قد تقرّر أيضاً بناء عائلة أو تغيير مكان السكن. إنها حتماً سنة مليئة بالتحديات إلّا أنّ حياتك الشخصية ستتغيّر نحو الأفضل. وحدها العلاقات الجدّية والمستقرة تكون قادرة على الثبات أمام تأثيرات كوكب زحل.

مهنياً

ينظر إليك الآخرون كمصدرٍ للسلطة في مكان العمل وتستمتع بكونك تحت الأضواء، كما أنّك تسعى لتقديم أفضل ما عندك كي لا تخيّب ظنّ الآخرين. يحالفك الحظ في معظم الأحيان وتحقّق إنجازات مهمة. قد تقوم باكتشافات جدّية أو تحرز انتصارات مهمة كما أنّك قد تطلق مشروعاً جديداً وتكسب أرباحاً كثيرة. تحظى بفرصة توسيع عملك التجاري والوصول إلى النجاح. من جهةٍ أخرى، قد تحصل على ترقية أو علاوة على المدخول الشهري أو عرض عملٍ أفضل. ينبغي أن تتفادى أيّ تصرفات وقرارات متهوّرة إذا كنتَ قد ولدت بين تاريخ 7 و10 كانون الثاني.

برج الدلو: طموحات ومكافآت عاطفياً/ عائلياً

إنها سنة واعدة جداً على المستوى الشخصي، تمكّنك من التمتّع بالعلاقة التي تعيشها. إذا كنت متزوِّجاً، سوف تشعر بالإلهام لتوطيد أواصر العلاقة وحلّ القضايا. لا تعقّد القضايا ولا تفرض آراءك إذا كنت تشعر بأن شريك حياتك لا يوافقك الرأي. إذا كنت عازباً، يشجعك هذا العام على العمل على شخصيتك والتعامل مع بعض القضايا التي تسبّبت بالرفض أو الفشل في علاقة سابقة.

قد تحتاج إلى العمل على قبول أفكار ورؤى مختلفة. يصل هذا العام ليساعدك في هذا المضمار، وسوف يضعك على اتصال مع أشخاص مهمّين قد يجذبون اهتمامك. لن يكون من السهل الحصول على علاقة جدّية، ولكن لا يزال الأمر ممكناً جداً.

مهنياً

قد تكون حياتك المهنية الأفضل هذا العام، وسيتمّ تقدير مهاراتك. حتّى 10 تشرين الأول، يمكنك الاستفادة من الرحلات والمؤتمرات والتبادل الثقافي والتجارب الجديدة والتعامل مع أشخاص جدد. تفتح أمامك هذه الفترة باباً جديداً، عن طريق فرصة في الخارج أو في الداخل، وربّما تحصل على ترقية أو تغيير مهنتك أو على زيادة في الراتب أو تنتقل إلى شركة جديدة أو تحقّق أرباحاً إضافية. قد تصبح مشهوراً، مهمّاً جداً أو صاحب نفوذ في مهنتك. يمكن القول إنّ حلمك قد يتحقّق.

برج الحوت: تفانٍ ونضوج عاطفياً/عائلياً

تحتاج حياتك الشخصية إلى العناية والتفاني، ولن تكون أمورك المالية مستقرة. إذا كنت مرتبطاً، عليك أن تأخذ في الاعتبار الرسالة التي يحاول شريك حياتك أو حبيبك إيصالها، فقد يتذمّر من بعض القضايا ويجب أن تستمع وتفعل شيئاً حيال ذلك. لا تعرّض علاقتك المستقرة إلى الخطر، وحاذر من المتاعب إذا كنت من مواليد 1 إلى 5 آذار فقد يسبّب لك كوكب نبتون خيبة الأمل أو الخسارة. أما إذا كنت عازباً، فمن المتوقّع أن تكون أكثرَ انفتاحاً على الآراء المختلفة من أجل جذب أشخاص جدد إلى حياتك، وقد تساعدك المواقف المرنة على التماشي مع الذهنيات المختلفة.

مهنياً

لن يكون عاماً سهلاً جداً. تشكو من المهام والأعباء الصعبة في العمل، ومن الممكن أن تعمل على مشاريع مهمة تتطلب اهتماماً وعملاً إضافياً ومجهوداً. تحصل على المكافآت والتقدير ويكون بعض الأشهر أسهل من غيره، ومثل آذار ونيسان وأيار وتموز.