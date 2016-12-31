لا يجب أن يعترض أحد على زيارة عون لسوريا في حال حصلت. أبو فاضل: الرئيس عون هو المنتصر في حين أن الحريري شريك بالانتصار

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الغائبون عن جلسة الثقة كانوا من تيار المستقبل و14 آذار

حاجة الحريري للعودة إلى السلطة دفعته للسير بالتسوية

القانون النسبي لن يقر وذاهبون نحو تمديد ثالث للبرلمان

أضرار التمديد أقل بكثير من إجراء الانتخابات وفق قانون الستين

سنة 2016 كانت صعبة على لبنان وبوتين رجل العام بامتياز

أكد الكاتب والمحلل السياسي المحامي جوزيف أبو فاضل أنّ مصلحة الرئيس سعد الحريري هي التي اقتضت عليه السير في التسوية التي سار بها، لجهة عودته إلى رئاسة الحكومة، مشيراً إلى أنّه كان بحاجة إلى أن يعود إلى السلطة في هذه المرحلة كما كان والده، منتقداً منطق التضحيات الذي يعتمده البعض، وكأنّ لا مصالح شخصية لهم.

وفي حديث إلى تلفزيون "المنار" ضمن برنامج "حديث الساعة" أداره الإعلامي عماد مرمل، لفت أبو فاضل إلى أنّ الكتلة النيابية التي يرأسها الحريري لم تجاره لا في انتخابات الرئاسة ولا حتى في التصويت على الثقة لحكومته، معتبراً في هذا السياق أنّه طُعِن من أهل بيته، ملاحظاً أنّ كلّ من غابوا عن جلسة التصويت هم من تيار المستقبل و14 آذار، متسائلاً أين كان الرئيس فؤاد السنيورة والسيدة بهية الحريري والنائب أحمد فتفت وغيرهم.

وإذ لفت أبو فاضل إلى أنّ كتلة التيار الوطني الحر وكتلة القوات وكتلة حزب الله وحركة أمل كلها حضرت بجميع نوابها وأعطت الثقة لحكومة الرئيس سعد الحريري، تساءل عن السرّ الكامن خلف غياب هذا العدد من النواب من كتلة المستقبل، وكذلك من كتلة اللقاء الديمقراطي، متحدّثاً عن رسالة أراد البعض توجيهها إلى الرئيس الحريري من وراء ذلك.

خط 8 آذار انتصر

ورداً على سؤال، اعتبر أبو فاضل أنّ هناك منتصراً وهناك شريكاً في الانتصار، مشيراً إلى أنّ المنتصر هو فخامة الرئيس ميشال عون، فيما الرئيس سعد الحريري هو شريك في الانتصار لكنّه ليس منتصراً مثل العماد عون، موضحاً أنّ خط 8 آذار هو الذي انتصر، والعماد ميشال عون هو مرشح حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصرالله، لافتاً إلى أنّ إصرار الأخير على ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية منع أيضاً وصول رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة.

ورأى أبو فاضل أنّ ترشيح الرئيس سعد الحريري لفرنجية كان محاولة منه لشق الصف داخل قوى 8 آذار، مشيراً إلى أنّ التفاهم بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية ترك أثراً كبيراً على الأرض، ما اضطر الرئيس سعد الحريري للسير بترشيح العماد ميشال عون ولو خاسراً، لأنّه لا يوجد اليوم ثلث معطل إلا عند 8 آذار وعند الرئيس عون.

الوزراء يمثلوننا...

ورداً على سؤال، اعتبر أبو فاضل أنّ العماد عون نفسه له فضل بوصوله إلى رئاسة الجمهورية، بالنظر إلى شخصيته ووجوده في الساحة بحدّ ذاته، لافتاً إلى أنّ من لهم الفضل أيضاً هم سماحة السيد حسن نصرالله، الدكتور سمير جعجع، الرئيس سعد الحريري، الوزير جبران باسيل، مشيراً إلى أنّه أيضًا ممّن لهم الفضل في ذلك، وهو كان إلى جانبه طيلة 28 سنة.

ورداً على سؤال عن مكافأته بحقيبة وزارية، قال أبو فاضل: "الأيام آتية"، وأضاف: "الوزراء الثلاثون كلهم يمثلوننا، لكن أهم شيء أن يدركوا أنّ لبنان لا يمكن أن يحيَّد عن أحد، خصوصاً أنّ الكرة الأرضية باتت كلّها قرية واحدة".

المرحلة صعبة وحساسة؟

وأكد أبو فاضل، في سياق متصل، أنّ هناك تسوية أوصلت الرئيس عون والرئيس الحريري، ولكنّها توقفت هناك، مشيراً إلى أننا الآن بانتظارية معيّنة، معتبراً أنّ الاتفاق الذي حصل على كعكة مجلس الوزراء ليس سوى خطوة أولى، مشدّداً على أنّ الربح والخسارة مرهون بقانون الانتخاب الذي يفترض أن تقرّه الحكومة.

ورداً على سؤال، رفض أبو فاضل المنطق القائل بأنّ المرحلة صعبة وحساسة ودقيقة لتبرير عدم الذهاب لحكومة موالاة ومعارضة، مشيراً إلى أنّ هذه التوصيفات رافقت الوضع اللبناني منذ الأزل حتى اليوم، ولفت إلى أنّ هذه الحكومة هي حكومة انتقاص وطني، متسائلاً لماذا استثنيت الكتائب منها، وهي لديها كتلة مؤلفة من خمس نواب، مشيراً إلى أنّ الدكتور سمير جعجع وغيره استطاعوا إخراج الكتائب من الحكومة.

تمديد ثالث للبرلمان؟

ولفت أبو فاضل إلى أنّ النظام الديمقراطي يقتضي وجود موالاة ومعارضة، مستبعداً إقرار قانون انتخاب جديد على أساس النسبية، مجدّداً القول أنّ هناك تمديداً ثالثاً لمجلس النواب كما قال منذ سنة ونصف، موضحاً أنّ قانون الانتخاب يجب أن ينتج سلطة جديدة، وفي حين يرفض حزب الله وحركة أمل أيّ قانون غير نسبي، لا يوافق أفرقاء آخرون على ذلك.

وأعرب أبو فاضل عن اعتقاده بأنّ النائب وليد جنبلاط على سبيل المثال ضدّ النسبية بشكل مطلق لأنّها تلغيه على صعيد شخصي وتعوم غيره داخل الطائفة، وكذلك تيار المستقبل الذي يتوجس من النسبية خصوصاً في ضوء الخلافات مع الرئيس نجيب ميقاتي والوزير أشرف ريفي وغيرهما.

واستبعد أبو فاضل كذلك التوصل لقانون مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، معتبراً أنّ لا معايير واضحة لذلك، لافتاً إلى أنّهم لن يتفقوا عليها، وأشار إلى أنّه على الصعيد الشخصي يؤيد النسبية على مستوى المحافظات، باعتبار أنّ النسبية الكاملة في لبنان ضعبة التحقق، وهذا ما يسلم به أيضاً حزب الله وحركة أمل.

أضرار التمديد أقلّ...

ولفت أبو فاضل إلى أنّ أضرار التمديد تبقى أقلّ بكثير من إجراء الانتخابات وفق قانون الستين، مشدّداً على أنّ ثنائية حزب الله وحركة أمل لا يمكن أن تسير بقانون الستين.

وأشار أبو فاضل إلى إمكانية سير التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بقانون الستين، لكنّه تساءل عن موقع حزب الله وحركة أمل من تحالفٍ انتخابي من هذا النوع، خصوصاً بعد الانتصارات التي حققها الحزب.

وأكد أبو فاضل أنّ لدى حزب الله فائضاً من القوة، يشاركه به الرئيس نبيه بري بعد التفويض الممنوح له من قيادة الحزب، مشدّداً على أنّ التمديد يبقى السيناريو الأكثر واقعية.

غالب ومغلوب...

وجدّد أبو فاضل رفض شعار بي الكل، مشيراً إلى أن الرئيس عون ليس بي الكل، إنما هو رئيس جمهورية لبنان، وهو يمتلك حيثية شعبية كبيرة، لافتاً إلى أنّه لا يمكن أن يعطي من كيسه لأحد.

واعتبر أبو فاضل أنّ هناك غالباً ومغلوباً في البلد، لافتاً إلى أنّ هناك انتصاراً نوعياً بالمنطقة من القدس إلى بيروت ودمشق وحلب، مشدّداً على أنّ الغالب انطلاقاً من ذلك هو فريق 8 آذار، فيما المغلوب هو فريق 14 آذار، الذي لم يعد موجوداً أصلاً.

الأسد حقق انتصاراً

ورداً على سؤال، أكّد أبو فاضل أنّ الرئيس بشار الأسد يُعتبَر اليوم منتصراً في سوريا، مشيراً إلى أنّ لا فصل بين متطلبات الساحة الداخلية وما يجري في سوريا، لافتاً إلى أنّ الرئيس الحريري بنفسه طلب ترك بند المقاومة كما هو في البيان الوزاري لحكومته، وقال: "يكفي أن يكون الرئيس بشار الأسد لا يزال صامداً بعد سبع سنوات على الحرب ليكون قد حقق انتصاراً".

وشدّد أبو فاضل، رداً على سؤال آخر، على وجوب التنسيق بين الدولة اللبنانية والدولة السورية لمعالجة أزمة النازحين السوريين، معرباً عن اعتقاده بأنّ الرئيس الحريري مجبر أن يفتح خطوط تواصل مع الحكومة السورية، مستغرباً إسناد حقيبة وزارة الدولة لشؤون النازحين إلى الوزير معين المرعبي، وهو المعروف أنه على عداوة مع السوريين.

من المسؤول عن خراب سوريا؟

وناشد أبو فاضل وسائل الإعلام في لبنان لعدم استخدام تعبير جبهة النصرة، مشيراً إلى أنها جبهة العهرة، وهي التي قتلت جنود الجيش اللبناني، وهي التي مارست من الإرهاب ما مارسته.

ورداً على سؤال، استهجن أبو فاضل المنطق القائل بأنّ جبهة النصرة هي إنتاج النظام السوري، ولفت إلى أنّ المتآمرين على سوريا يريدون أن يكون الشعب مذلولاً ومهزوماً، مشدداً على أنّ هؤلاء الذين تدخلوا في سوريا هم المسؤولون عن خراب سوريا.

وإذ أشار إلى أنّه ليس موظفاً عند السوريين أو عند أحد، أكّد أنّ ما يحصل في سوريا مؤامرة، ولفت إلى أنّ أميركا اعترفت بنفسها بأنّها من خلقت داعش وموّلتها وسلّحتها، وبالتالي فهي مشاركة في المؤامرة، مشدّداً على أن داعش تحرَّك بالريموت كونترول.

النأي بالنفس غير ممكن

واعتبر أبو فاضل أنّ شظايا ما يحصل في سوريا وصلت إلى لبنان، مشدّداً على أنّ النأي بالنفس عمّا يحصل لم يعد ممكناً، معتبراً أنّ الجانب اللبناني يجب أن يتواصل مع سوريا كدولة، لافتاً إلى أنّ الثقة بالرئيس ميشال عون يجب أن تستمرّ في هذا الموضوع بالتحديد ليحقّق شيئًا ما، وأشار إلى أنّ أكثرية النازحين يشكّلون بيئة حاضنة ضدّ الدولة في لبنان والدولة في سوريا.

ولفت أبو فاضل إلى أنّه لا يجب أن يعترض أحد في حال أراد الرئيس عون أن يزور سوريا، تمامًا كما أنّ أحداً لم يعترض على الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية إلى المملكة العربية السعودية.

بوتين رجل العام

ورداً على سؤال، أكد أبو فاضل أنّ عام 2016 كان عاماً صعباً على اللبنانيين، واصفاً إياه بأنّه كان عام الأعصاب وعام دواء الأعصاب، واعتبر أنّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان رجل العام، في مقابل الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الذي صنّفه رجل العام في الفشل.

وانتقد أبو فاضل من جهة ثانية لغة المصادر المعتمدة في الصحافة، والتي تفتقد إلى الدقة والمهنية في الكثير من الأحيان، وأشار رداً على سؤال إلى أنّه لا يخاف من شيء، مستشهداً بقول الإمام علي عليه السلام "كن مع الله ولا تبالي"، لافتاً إلى أنّه ليس شخصاً مادياً.

وهنأ أبو فاضل اللبنانيين وسماحة السيد حسن نصرالله وقيادة حزب الله بالعام الجديد، متمنياً أن يكون عاماً ملؤه الخير والبركة.