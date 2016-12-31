بعد إحباط عملية السرقة بالأمس.. إنجاز جديد لقوى الأمن الداخلي!

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صــــدر عـــن المــديرية العامـة لقــوى الأمــن الداخلــي ــــ شعبة العـلاقات العامة البلاغ التالي:

نتيجةً للمتابعة والرصد الدقيق، وضمن إطار ملاحقة باقي أفراد العصابات التي نفّذت في الآونة الأخيرة عمليات سطو مسلّح على عدد من المصارف اللبنانية، تمكنت شعبة المعلومات بتاريخ 30/12/2016 من توقيف المدعو:

ع. ز. (مواليد عام 1991، لبناني)

وذلك في محلة خلدة، وضبطت بحوزته مسدس حربي وبطاقة هوية مزوّرة.



بالتحقيق معه اعترف بإشتراكه في عملية السطو المسلّح على مصرف "الاعتماد اللبناني" فرع المكلّس بتاريخ 6/12/2016، وذلك بالإشتراك مع آخرين، أوقفوا سابقاً من قِبل الشعبة المذكورة.

أودع الموقوف القطعة المعنية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص.