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عناوين الصحف اللبنانية ليوم السبت 31-12-2016

31
DECEMBER
2016
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السفير
الوطن.. بلا «السفير»
سوريا ما بين «هدنة ترامب» واستانة؟

الأخبار
«عام حلب»: قبضة الجيش وحلفائه أقوى… وكلمة موسكو «هي الأعلى»
ليست أزمة الصحافة في لبنان

الجمهورية
أولويات السنة الجديدة ومراسيم النفط أمام الحكومة الأربعاء

البناء
العرب بدون «السفير»... والهدنة فرصة تركيا لحسم الباب... وسورية لحسم تدمر
المعلم: وجود حزب الله شرعي في سورية... وتركيا احتلال... ونثق بروسيا
لبنان: النفط يتقدم... والداخلية للإنتخابات... والحريري لزيارة عون السعودية

اللواء
جلسة الإفراج السريع عن سلّة «النفط والإتصالات»!

الديار
جلسة دسمة للحكومة الاربعاء ستناقش مراسيم النفط والاتصالات والسدود

المستقبل
«الحكومة الأربعاء وعلى جدول أعمالها مراسيم النفط..
الحريري: الانقسام ممنوع والاقتصاد للجميع

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