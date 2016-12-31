داعش يدعو «طيور الجنة» و «الخنساء» إلى رفع هجماتهما الانتحارية

A + A -





بينما دخلت أمس، المرحلة الثانية من عمليات الجيش العراقي المدعوم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لاستعادة السيطرة على الجانب الشرقي لمدينة الموصل من سيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، أفاد مصدر محلي في المدينة بأن «داعش» ألغى صلاة الجمعة في عدد من مساجد الساحل الأيمن، ودعا الى تشكيل «طيور الجنة»و«الخنساء» لرفع مشاركتها في المعارك وهجماتها الانتحارية.



وأكد المصدر أن «تنظيم داعش ألغى صلاة الجمعة في الساحل الأيمن في أجراء جديد خوفاً من هجمات تطال عناصره وقياداته الذين بدءوا بالاختفاء عن الأنظار»، مبيناً أن «التنظيم اقتصر الصلاة على عدد من الأحياء المؤمّنة والمحصنة في شكل كامل وهناك مساجد مخصّصة لقادة التنظيم وخطبها التي تمجدهم». أضاف المصدر الذي طلب عدم كشف اسمه، أن «تنظيم داعش دعا كتيبة طيور الجنة المشكلة من أطفال، وكتيبة الخنساء النسوية في التنظيم الى رفع هجماتهم الانتحارية ضد القوات العراقية».



يذكر أن «طيور الجنة» و«الخنساء» هما تشكيلان أسسهما «داعش» بعد سيطرته على الموصل في حزيران 2016، ومعظم عناصرهما من الأطفال والقاصرين الذين يستغل التنظيم الارهابي صغر سنهم للتسلل واستهداف المدنيين والقوات الأمنية.



وفي السياق (وكالات)، واجهت القوات العراقية سيارات ملغومة ومقاومة شرسة من مقاتلي «داعش» في جنوب الموصل امس، في اليوم الثاني من استئناف حملة لاستعادة المدينة بعد أن توقفت المعارك لبضعة أسابيع.



وقال ضابط من قوات الشرطة الاتحادية، إن اشتباكات عنيفة تدور في ضاحية فلسطين جنوب شرقي المدينة، لكن القوات حققت تقدما في منطقتين أخريين وأبطلت مفعول عدد من السيارات الملغومة. وصرّح ضابط من وحدة من القوات الخاصة التابعة لوزارة الداخلية تقاتل إلى جانب الشرطة الاتحادية، إن قواته تحقق تقدما في حي الانتصار رغم الاشتباكات العنيفة هناك. وذكر ضباط آخرون أن قوات عراقية في شرق وشمال المدينة تطهر المناطق التي استعادت السيطرة عليها اول من أمس، قبل التقدم وإن الجيش يحاول قطع خطوط الإمداد إلى بلدة تلكيف شمال الموصل.



وعلى الجبهة الشمالية، لم تدخل القوات العراقية الموصل نفسها حتى الآن لكنها كانت تطهر امس، المناطق التي استعادت السيطرة عليها للتو في محيط المنطقة إضافة الى محاولة عزل تلكيف. وقال اللواء نجم الجبوري وهو قائد رفيع المستوى في الهجوم في حي السادة الشمالي الذي استعادته القوات العراقية أول من امس، إن «العدو احتل المنطقة واستغلها في الاستراحة وإرسال إمدادات صوب تلكيف والموصل». أضاف أن «تلكيف محاصرة من كل الجوانب الأخرى ومن القوات العراقية في الشمال». وذكر الجبوري أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ويدعم القوات العراقية قتل 70 متشددا منذ مساء الخميس وإنه يستخدم طائرات مروحية من طراز «أباتشي» وقاذفات صواريخ وطائرات مقاتلة.



في غضون ذلك (العربية.نت)، دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي، عبدالرزاق العيسى، إلى تعليم اللغة الفارسية في عموم العراق من خلال إقامة دورات وعدم الاختصار على العاصمة بغداد. وذكرت «وكالة الأنباء الإيرانية»الرسمية (إرنا)، أن العيسى دعا خلال لقائه المستشار الثقافي الإيراني في العراق، إلى«عدم التركيز على مدينة بغداد فقط في تعليم اللغة الفارسية وإقامة دورات في كل مدن العراق، خصوصا المحافظات الجنوبية».