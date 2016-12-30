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مقدمة نشرة اخبار ال otv

يبدو أن هدايا موجة التفاهمات التي تجتاح البلاد، لن تتوقف... فبعد هدية الحكومة في الميلاد... وهدية الثقة الخاطفة بين العيدين ... تشير معلومات ال "أو تي في"، إلى أن هدايا الأسبوع الأول من سنة 2017 ستتمثل في سلة دسمة من القرارات والخطوات والإنجازات... فعلى الصعيد النيابي، تنطلق في الأسبوع المقبل الورشة الجدية والفعلية لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية... وهي ورشة تؤكد المعلومات نفسها، أنها لن تكون من نوع إضاعة الوقت أو المماطلة... ذلك أن مأزق الوصول إلى أيار المقبل، بين شري التمديد للمجلس، أو قانون الستين، ممنوع ومحظور... أما على الصعيد الحكومي، فتكشف المعلومات أيضا، أن جدول الجلسة الأولى لمجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، سيكون حافلا ببنود، ينتظر أن تشكل سلة من الإنجازات التي تأخرت أعواما... بحيث يتوقع أن يتم إقرار مرسومي النفط والغاز المجمدين منذ آذار 2013... فضلا عن مشروعي القانونين المرتبطين باسثمار هذا القطاع الوطني الحيوي... القانون الضريبي وقانون الصندوق السيادي... إلى ذلك، يتوقع أن ينجز مجلس الوزراء أيضا آخر الخطوات الإدارية اللازمة لاستكمال ورشة السدود المائية، كما تحرير قطاع الاتصالات والانترنت، عبر سلة من التعيينات التي تصحح الوضع الشاذ وتعالج العراقيل والعقبات المزمنة، التي واجهت هذا القطاع منذ أكثر من عقد كامل... أول دخوله إنجازات على طوله... هكذا سيبدو العام 2017... سرعة قياسية في العمل لإعادة بناء الدولة، حرصا على خير كل مواطن... سرعة، يفترض في المقابل، ألا ترافق ليلة رأس السنة، ضنا بحياة كل مواطن...

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مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"



الهدنة في سوريا متواصلة رغم الخروق في بعض المناطق وروسيا تعمل على تأمين مظلة دولية عبر مجلس الامن ومرتاحة للتنسيق مع تركيا وتعمل على ضم إيران للاتفاق العسكري الذي سيليه تفاوض بين النظام والمعارضة.

محليا اللبنانيون يستعدون لسهرات رأس السنة داخل البيوت أم خارجها في الملاهي. ويمر العيد غدا وسط أجواء سياسية مريحة الى حد كبير وجهود أمنية كبيرة لضمان الاستقرار ليلة رأس السنة. وقد صدر عن المراجع الامنية وخصوصا وزيري الداخلية والدفاع ما يطمئن الى فعالية التدابير المتخذة.

وتم في الضاحية الجنوبية اليوم إحباط محاولة شابين سرقة أحد المصارف عندما تصدى لهما عنصر في قوى الامن الداخلي قتل الأول وأصاب الثاني بجروح. وسنعود الى هذا الموضوع بالصور بعد التوقف مع تطورات الوضع السوري الدقيق.



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مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"

غدا تسدل الستارة على آخر ايام العام الفين وستة عشر.. يودع اللبنانيون كما العالم سنة جديدة ويستقبلون أخرى على أمل تحقيق الاستقرار الامني والاقتصادي في ظل واقع المنطقة الملتهب.

هو العام الفين وستة عشر الذي شهد الانتصار على الشغور والفراغ القاتلين بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتشكيل حكومة استعادة الثقة، لتعود في ختامه المؤسسات الدستورية الى دورة عملها.

دورة ينتظر اللبنانيون اكتمال عناصرها خلال العام الفين وسبعة عشر، باجراء الانتخابات النيابية، وبتحريك الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق التفوق على الازمات الحادة التي يعانون.

وعلى أمل ابقاء الساحة اللبنانية بمنأى عن تداعيات حروب المنطقة، فإن الامال امتدت الى الجوار السوري بعدما حملت آخر ساعات العام الفين وستة عشر اتفاقا لوقف شامل لاطلاق النار.



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مقدمة نشرة اخبار ال "ال بي سي"

تلملم سنة 2016 اخر اوراقها لتنقلها الى السنة الجديدة، الاوراق كثيرة من قانون الانتخابات الى ملء الشغور في المواقع الادارية الى الموازنة العامة، لكن قبل هذه الاوراق فإن السنة الجديدة لديها ممر الزامي، هو ليل الحادي والثلاثين من كانون الاول، وهذا الليل تتخذ كل الاحتياطات فيه والاجراءات ليمر سلسا من دون حوادث وخسائر اذا امكن، من الصليب الاحمر الى الدفاع المدني الى قوى الامن الداخلي الى الجيش اللبناني، جميع الاجهزة مستنفرة لفتح ابواب العام الجديد المثقل بالملفات، لكن قبل ذلك نتوقف عند ملف ما ان يطوى حتى يعود ويفتح مجددا، من شي موريس الى شي يوسف، لكن يوسف ليس اسمه الحقيقي ولكن ما هو حقيقي ان دويلة الدعارة التي يحكمها يوسف تغطي الروشة والحمرا وعين المريسة متمتعا بحمايات سياسية وحزبية وقضائية.



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مقدمة نشرة اخبار ال "ان بي ان"

لم تستطع المجموعات المسلحة ضرب اتفاق وقف النار في سوريا، بقي شاملا مع خروقات بالمفرق مدعوما بقرار عواصم اقليمية فاعلة على الاراضي السورية.

الروس والاتراك ثبتوا حلفهم بضربات جوية روسية لتنظيم داعش في مدينة الباب، فترجموا مع الايرانيين اتفاقا بالابعاد الثلاثية، ازمة الماء في دمشق حركت الجيش السوري باتجاه وادي بردى لفك اسر نبع الفيجة، فيما تحركت الرسائل الاميركية من كل اتجاه نحو تركيا وروسيا.

انقرة رفعت سقف الخطاب السياسي ضد واشنطن، لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان يحتوي حادثة طرد الدبلوماسسيين مع الاميركيين وينتظر تسلم دونالد ترامب قرار البيت الابيض. تكتيك سياسي وذكي للرئيس الروسي الذي بات يلعب دور الحكم والوسيط في الشرق الاوسط وربما لاحقا بين واشنطن وبكين.

في لبنان اعياد مجيدة بشرت اخبارها بالانتاج الحكومي والنيابي المرتقب بعد رأس السنة، وحدها الصحافة تحتضر باستعداد السفير للرحيل، سيغيب صوت الذين لا صوت لهم بعد اصدار اخر الاعداد غدا، الصحافة ضحية التمويلات المالية المعدومة، واجتياح الاعلام الرقمي للصحف الورقية، لم تصمد السفير كثيرا فيما غيرها يقيل صحفيين بالتدرج 20 قبل مئة كما فعلت النهار، عملاقا الصحافة اللبنانية، سفير يستقيل من المهنة، ونهار تلبدت سماؤه بالغيوم، فأين دور الدولة؟



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مقدمة نشرة اخبار ال "ام تي في"

العام 2016 يأبى ان يغادر بهدوء ومن دون ضجيج، عنوان الضجة اليوم، التوتر غير المسبوق في العلاقات بين موسكو وواشنطن نتيجة التدابير الاميركية القاسية ضد دبلوماسيين روس، التدابير التي تعتبر الاقصى منذ انتهاء الحرب الباردة بين جبارين، سببها اتهام اميركي لروسيا بالتدخل في الانتخابات الاميركية، لكن اللافت انها لم تواجه بالمثل من الجانب الروسي، اذ ان بوتين واجه المفاجئة بمفاجئة معكوسة، فهو استوعب الصدمة بدبلوماسية هادئة غير معهودة عنده.

اقليميا وقف اطلاق النار صامد في سوريا، بعد ساعات على دخول الهدنة الروسية التركية حيز التنفيذ التي لم تخرقها سوى اشتباكات محدودة، توازيا بدأت كازخستان التحضيرات لاستقبال محادثات السلام حول سوريا التي ستجري في عاصمتها، كل هذا يجري فيما لبنان دخل اجواء عطلة نهاية السنة، حيث الجمود سيد الموقف وهو جمود سيستمر الى بدايات الاسبوع المقبل وتحديدا الى يوم الاربعاء مع انعقاد الجلسة الاولى لحكومة العهد الاولى بعد نيلها الثقة.



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مقدمة نشرة اخبار "الجديد"

بيبقى من الرواية؟ إنتهت قصة عن عمر ناهز العروبة وقضايا العرب.. عن أوراق من القطْع الثابت على الموقف.. وعن حكاية أجيال عاصرت السفير.. هذا الصوت الذي بايع من لا صوت لهم ونصر معاناتهم تحتجب السفير غدا.. ليس بسبب عيد رسمي إنما لأزْمة تعممت على جميع الصحف الورقية تحتجب السفير تاركة في الذاكرة الصحافية إرثا لا ينضب.. وأسماء في البال.. وشخصيات صنعت الحدث تنسحب جريدة العمر التي ارتشفناها مع قهوة طلوع النهار.. لتصبح كما حنْظلة معلقة على ضمير كل من زاول المهْنة وأرداها موقفا ورأيا وتعبيرا عن حريات تقمعها الأنظمة ستشتاقها فلسطين صوتا وصورة.. سيتفقدها بن الصباح باحثا عن هال الخبر.. وسيبحث القارئون عن "هذا الذي علم بالقلم".. طلال السفير وهيكل الصحافة من لبنان إلى سائر المشرق وإذا كانت عيون السفير قد أغلقت عن المشهد اللبناني بقرار جريء.. فإن ديك النهار صاح على قرار سرق الدمعة من مقل كبار أقلامها وعلى طريق النهايات تبلغ ما يربو على مئة موظف نبأ صرفهم من العمل.. والأزمات الورقية مستمرة في زمن الصحافة الإلكترونية وانتشار المواقع وعدم قدرة أصحاب المؤسسات على التمويل.



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مقدمة نشرة اخبار "المنار"

مسار التهدئة في سوريا يأخذ طريقه نحو ارتسام صورة تختلط فيها تفاصيل الانتصار بوقائع الهزيمة.. فالشعب الذي قارع مع قيادته والحلفاء ما يقرب من ست سنوات، أكبر حملة ارهابية عالمية قادتها دول وحكومات، ها هو يقرع من انتصار حلب جرس الإنذار الاخير لمن جاؤوا من جهات الارض الأربع، بكل ما بني في أذهانهم من جرائم ومشاريع، كل ما فيها فصول من كتاب إرهاب متنقل تحت مسميات تشرب كلها من بئر مسمومة واحدة ليس الصهاينة ببعيدين عنها، وهم الذين أرعبتهم هدنة سوريا بقدْر ما يرعبهم خطر حزب الله الدائم..

أما حلب فقد فتحت اليوم مدارسها مجددا وقرع جرس الدرس الأول من حي هنانو في الطريق نحو انتهاء كل مظاهر الحرب كما أكد الرئيس السوري بشار الاسد..

في لبنان، انتهت كل المقدمات لانطلاق العهد فيما تزدحم العناوين والملفات على طاولة الحكومة، وأولها في الانتظار قانون الانتخاب الموعود الذي ما زال في حال طيران متواصل الى أن يحط رحاله على بر مستقر ويفتح أمام الجميع بابا للانضمام الى مسار سياسي جديد بنسبية كاملة وليس استنسابا يحرم أحدا من حقوقه الوطنية.. ومعه إقرار الموازنة العامة التي غابت عن سجلات الحكومات منذ أحد عشر عاما بما فيها من قطع للحساب الذي أفلتت منه مليارات لم تقبل التدوير ولا الذوبان بالرغم من كل الفساد الذي أصاب البلد وما يزال..