بالتفاصيل - الثلوج ستستقبل عام 2017 وتستمر حتى..

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أفادت مصلحة الأبحاث الزراعية أنّ المنخفض الجوي الجديد الآتي الى لبنان أطلق عليه كما سبق وأُعلن "Eve"، وذلك نسبة لرأس السنة.

ولفتت إلى أنّ تأثيره بدأ اليوم الجمعة، وسيشهد اللبنانيون ثلوجًا متفرقة من السبت حتى الثلاثاء على أن ينحسر الأربعاء ويحل محله الصقيع وتشكل الجليد ليلاً.

وأكّدت أنّ ليس هناك من خطر كبير من المنخفض الجوي خلال سهرة رأس السنة، وكل ما يشاع عن ثلوج كثيفة جداً وعواصف قوية هو غير صحيح.

وتوقعت المصلحة تساقط الثلوج من السبت حتى الإثنين على ارتفاع 900 متر، مع احتمال تراكم بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر وفي البقاع.

وسترافق المنخفض أمطار غزيرة احياناً مع تشكل السيول ورياح قوية وثلوج على الجبال لذا يطلب من المواطنين الانتباه في قيادة السيارات خوفاً من التزحلق والانتباه من تشكل السيول. كما يطلب من صيادي الاسماك واصحاب البيوت البلاستيكية الانتباه من الرياح القوية.

وقالت المصلحة إنّه على المواطنين الانتباه في سلوك الطرقات الجبلية واستعمال السيارات الرباعية الدفع او السلاسل المعدنية بسبب تساقط الثلوج، لافتةً الى أنّ الطقس غير مستقر ومثلج على الجبال ليلة رأس السنة.

كما طلبت من الأجهزة المعنية التحضر لجرف الثلوج ورش الملح لمنع تشكل الجليد.

وأكّدت أنّه لا داع للهلع أو للذعر فالمنخفض متوسط الفعالية وتعرض لبنان للكثير من امثاله. ولفتت الى أنّه على المواطنين الراغبين بالسهر في المناطق الجبلية والبقاع عدم الخوف والذعر فان تساقط الثلوج، اذا حدث، سيكون مقبولاً وغير خطراً.

وأِشارت الى أنّ الطقس سيكون كما يلي:

الجمعة: طقس غير مستقر مع استقرار درجات الحرارة - تهطل امطار متفرقة وتهب رياح جنوبية غربية قوية احياناً وتتساقط الثلوج على 1500 متر، يحتمل تشكل سيول بسبب ذوبان الثلوج تحت تأثير الامطار.

السبت: طقس غير مستقر مع انخفاض درجات الحرارة، تهطل امطار غزيرة احياناً يرافقها برق ورعد وتتشكل السيول، تتساقط الثلوج على ارتفاع 1200 متر ويمتد تساقطها تدريجياً الى 900 متر والبقاع ويتوقع تراكم بعض الثلوج على ارتفاع 900 متر والبقاع.

الاحد: طقس غير مستقر، بارد مع امطار متفرقة، رياح قوية احياناً وثلوج خفيفة متفرقة على 900 متر والبقاع.

الاثنين: طقس غير مستقر مع امطار متفرقة وانخفاض درجات الحرارة وتتساقط الثلوج على 900 متر والبقاع.

الثلاثاء: طقس غير مستقر مع امطار وثلوج متفرقة نهاراً ويتشكل الجليد ليلاً على ارتفاع 800 متر والبقاع.

الاربعاء: طقس مستقر مع ارتفاع طفيف على درجات الحرارة نهاراً ويتشكل الجليد ليلاً على ارتفاع 600 متر والبقاع.

الخميس: طقس متقلب مع امطار متفرقة نهاراً، احتمال تشكل الجليد ليلاً على 900 متر والبقاع.

الجمعة: طقس متقلب مع امطار.