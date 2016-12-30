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خاص - ما هو الوجه الآخر للوزير جبران باسيل؟ وأيّ توجّه للعام 2017؟

30
DECEMBER
2016
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"إن رجل السياسة لا يعرف البؤس إلا بالأرقام"! هذا ما قاله الأب بيار عن واقع حال فصل السياسة عن الإنسان إلا أنّها مقولة لا تنطبق على رئيس التيار الوطني الحرّ ومؤسسات الحزب التي جهدت طيلة فترة الأعياد المجيدة بأنّ تتحوّل الى خليّة للنشاط الإجتماعي العابر للطوائف والمناطق. وكانت الفكرة بين التيار الوطني والاب مجدي علاوي أبعد من مجرّد حراك لإضفاء بسمة أو عطاء بل عودة الدين والسياسة معاً الى الهدف الأساس حقّ الإنسان في حياة حرّة وكريمة.

 

هذا الحدث لم يكن جديداً على مسار التيار الوطني أو على قطاع الشباب فيه الذي لم يرفّر جهداً للدفاع عن لبنان السيادة والإنسان لما يكتنزه من قيمة حضارية في التعايش والإنفتاح ومختبر فاعل للتعددية في هذا الشرق. وهذا اللبناني لا يمكن أن يحافظ على رسالته دون تعميق حقوقه في النّظام السياسي على قاعدة الشراكة، لأنّ شعور فئة بالظّلم أو الإضطهاد يُعرّض الوحدة الوطنية للخطر ويجنح بالدولة نحو التّفكك والإنهيار. لذلك حمل رئيس الجمهورية العماد عون في خطاب القسم مسألة "بناء الدولة" كمنطلق للحكم القوي، وقد كان ملفتاً ما حملته معايدة الرئيس جبران باسيل في السنة الأولى للعهد من توجّه نضالي بأن "نكمل بالإيمان نفسه مسيرة إعادة بناء لبنان بشراكة كاملة".

 

وإن كانت بعض التجارب لأحزاب في دول معيّنة أو حتى طوائف لبنانية تعتبر الوصول الى السلطة هدفاً على قاعدة "داخل على طمع"، فإنّ الرئيس باسيل قد حدّد توجهات واضحة بأنّ التيار الوطني وإن كان "حزب الرئيس" لكنّه يقع على عاتقه تحقيق الإصلاحات ومحاربة الفساد ورفع التهميش عن المرأة وإعطاء حقّ التصويت للمغتربين اللبنانيين...

 

وبهذا المعنى ليس صدفة أن يزور الوزير باسيل كلّ لبناني في أصقاع الأرض وما يعبّرون عنه من تقدير لشخصه واهتمامه الإنساني أوّلاً والرسمي الذي كان مغيّباً ثانياً... وليقف مؤازراً بجانب كلّ من يتعرّض للإضطهاد بسبب دينه أو جنسه رافعاً شرعية دور المرأة في النص والواقع في اللجان الحزبية وفي موقع القرار الوطني فيما بعد... لذلك لم يسكر التياريون للحظة بوصول الرئيس عون الى الموقع الأوّل في الدولة، وقد حمّلهم الرئيس جبران باسيل منذ اللحظة الأولى مسؤولية الإنخراط في الورشة لنجاح العهد من أجل كلّ اللبنانيين. ولعلّ أكثر كلمة يردّدها الرئيس باسيل على مسامع التياريين ويعمل بوحيها هي "الجهد" وتضافر الجهود للنّهوض بالدولة من الحالة الراهنة الى دولة المواطنة التي تحقّق الإستقرار المستدام.

 

وعليه، يبدو طبيعياً أن يبادر الوزير باسيل الى فتح أبواب مركزية التيار للأب علاوي و"سعادة السماء" كرسالة الى التياريين بأنّنا لن نكون يوماً حزب سلطة بالمعنى التقليدي بل تياراً يناضل دوماً لأجل الحرية والحقوق!

علا بطرس ,
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