خاص - سباق التتابع السنوي

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شربل الجميّل -

في اليوم الذي ركن فيه الإنسان إلى حقيقة أنه الكائن الأسمى ومحور الفصول، سارع إلى ترويض محيطه. روّض التربة والحجر والمياه والنار، لكنه عجز عن إخضاع المناخ والشمس والوقت، فانتقل ليفصل في التحكّم بتراتبية مواعيده، فتحكم هو به.

ما عجز البشر عن فهمه في البدء، نظمّوه في مواقيت. إلا انه هم وفي الوقت الذي فقهوه، في ذروة اليقظة والتنوير، فرّقت خلافاتهم السلطوية والدينية والمناطقية في شكل التوقيت المعتمد ومضامينه، فتوزّع التقويم بين يولياني وغريغوري، روميّ وبيزنطيّ، ميلادي وهجري، شمسيّ وقمريّ، فلكيّ وطبيعيّ.

في خضمّ الإتفاق والخلاف، برز ما ترسّخ جمعاً واشتراكاً بين الشعوب، ألا وهو الإجماع على التقسيم الوقتي الأكبر، فكانت السنة.

فإذا كانت الثانية والدقيقة والساعة سهلة الإستبيان يومياً بحسب انتقال الشمس من مشرقها إلى مغربها، برزت السنة كالفترة الفاصلة بين الحصادَين، لتترسّخ علمياً بالوقت المطلوب لدوران الأرض دورة كاملة حول الشمس.

عامل الإنسان الزمان السنويّ معاملة الحياة والقوت والمسكن في الأهمية: فيه موعد وجوبيّ للزرع والحصاد والصيانة والعمل؛ عبر العصور، تحوّلت السنة لدى الدول والشعوب إلى نقطة انطلاق وموطىء انتقال ومحور مفصليّ.

فضّل البشر البدايات على النهايات، وفاتهم أن التتابع القدريّ مستمرّ مضطرد، لا يأبه لعقرب ساعة أو حبات رمل أو منبّه استيقاظ أو روزنامة إثنا عشرية... فرفعوا الأنخاب وكسروا الفخار وأطلقوا العنان كرمى للقادم الغامض، بعد التلوّع بالماضي المترامي بين الفرحة والترحة. منهم من لجأ للتنجيم، منهم للتطيّر، وغالبهم تشبّث بالإيمان والقدرية، لتبقى العموميات الوحيدة المعلومة مسبقاً عن المستقبل: أيامه مطرّزة بالدمع والفرح، لتسطع الحقيقة المبرمة: الإنسان ريشة في سوق الحبر، حيناً يغلّ ويخطّ، وحيناً يجفّ وينضب...والسنة دواته ودواؤه.