بالتفاصيل - تاكسي مجاني في لبنان ليلة رأس السنة!

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لمناسبة رأس السنة الميلادية، رفعت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي نسبة الجهوزية في قطعاتها العملانية الى 100% وجمّدت المأذونيات، وقررت تكثيف تمركز عناصرها على الطرقات الرئيسة والتقاطعات الهامة لتسهيل حركة المرور والسهر على راحة المواطنين وبشكل خاص أمام دور العبادة والمطاعم والنوادي الليلية والمراكز التجارية وغيرها من المرافق التي تتركز فيها أماكن السهر وتشهد حضوراً كثيفاً للمواطنين، وسيصار الى تسيير دوريات بهدف تخفيف السرعة على الاوتوسترادات، وتكثيف عمل رادارات السرعة الزائدة وحواجز فحص نسبة الكحول في الدم.

وللمناسبة، وضعت نقابتا أصحاب شركات التاكسي وأصحاب المطاعم والمقاهي والملاهي بالتنسيق مع قوى الامن الداخلي، خطة لليلة رأس السنة ضمن محافظتي بيروت وجبل لبنان تضمنت:

– نقل المخالفين الذين يقودون تحت تأثير الكحول مجاناً، لدى ضبطهم عند حواجز قوى الأمن وتنظيم محضر بحقه.



– إبلاغ نقابة شركات التاكسي من قبل إدارات المطاعم والملاهي عن السائقين الذين يغادرون وهم تحت تأثير الكحول بغية نقلهم الى منازلهم مجاناً، عبر الاتصال على: 1514.



– إذا تبين للسائق ان قيادته للسيارة عند خروجه من أحد أماكن السهر تهدد سلامته وسلامة الآخرين، يمكنه الاتصال برقم النقابة 1514 لنقله بصورة مجانية.

كما تطلب المديرية العامة من المواطنين التقيد بقانون السير وخصوصاً:



– عدم القيادة تحت تأثير الكحول.

– القيادة بتأنٍّ ورويّة ضمن حدود السرعة المسموح بها.

– وضع حزام الأمان في المقاعد الأمامية والخلفية.

– عدم استعمال الخلوي أثناء القيادة بأي شكل من الأشكال.

– عدم المجازفة في القيادة عند الشعور بالتعب أو النعاس.

ولمرتادي الأماكن الجبلية: تجهيز سياراتهم بالسلاسل المعدنية والتأكد من حالتها الميكانيكية (إنارة، ماسحات زجاج، إطارات، إلخ) وغيرها.

وطلبت المديرية التقيد بتوجيهات قوى الأمن الداخلي والاتصال على الرقم 112 بحال تعرضهم أو مشاهدتهم لأي طارئ.