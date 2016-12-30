احتجزتهم الثلوج في القبيات.. وهذا ما حصل معهم!

A + A -

عملت جرافتان على إنقاذ عدد من المواطنين الذين احتجزتهم الثلوج داخل سياراتهم بعيد منتصف ليل الخميس - الجمعة على طريق عام القموعة القبيات اعالي جبال عكار.

واوضح رئيس الاتحاد عبدالاله زكريا الذي تابع الموضوع وامن ارسال الجرافات بأن الجهود استمرت حتى قرابة الساعة الثالثة فجر اليوم الجمعة لحين تمكنت الجرافتان من بلوغ النقطة التي احتجز فيها اكثر من 6 اشخاص بسياراتهم الرباعية الدفع (3 سيارات ) ألامر الذي هدد سلامتهم وسط طقس عاصف ومثلج ، وقد تم نقلهم جميعا الى بلدة فنيدق وجميعهم بخير .

وسيتم صباح اليوم تأمين اجلاء سياراتهم التي لا تزال محتحزة وسط الثلوج اعالي القموعة.