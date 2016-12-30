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ليلة رأس السنة.. الحرارة الى -6 والثلوج على ارتفاع 900 متر

30
DECEMBER
2016
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نشر الأب إيلي خنيصر المتخصص بالاحوال الجوية عبر صفحته الخاصة على موقع "فايسبوك" حال الطقس للايام المقبلة:
 
ما زال المنخفض الجوّي الاعتيادي يسيطر على الحوض الشرقي للبحر المتوسط ويسبّب بعواصف ثلجية في قبرص وجنوب تركيا وشمال سوريا، ويصارع تمدد الضغط المرتفع من مصر (1026hpa) نحو لبنان الذي يساهم بدفع الأمطار نحو قبرص وتركيا.
 
وتتمدّد الكتلة القطبية نحو مصر وليبيا وتتجه شرقا لتغطي المناطق اللبنانية اعتباراً من ظهر يوم السبت الأمر الذي سيسبب تساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر جبلاً وبقاعاً، تستمرّ حتى صباح الأحد لتتجدد بين مساء الأحد ويوم الاثنين.
 
أمّا ليلة رأس السنة، فمن المنتظر ان تكون ليلة بيضاء على الجبال من دون ان تشكل خطراً من ناحية التراكمات الثلجية التي ستتراوح بين 3 و5 سنتم حتى فجر الأحد، بالطبع إذا بقيت نسبة الهطولات على حالها.
 
مع الاشارة إلى انخفاض الحرارة مساء الأحد ومن المتوقع تدني مستوى الثلوج يوم الإثنين لتلامس بشكل خفيف 750 متر في الجبال الغربية المطلة على البحر.
 
*الحرارة على الساحل: 14 نهاراً و8 ليلاً
 
*الحرارة على الجبال 1250 متر: 5 نهاراً و-1 ليلاً
 
*الحرارة في البقاع: 4 نهاراً و0 ليلاً
 
*الرطوبة: تتراوح بين 55 و75%
 
*الضغط الجوّي 1021hpa
 
*المنخفض الجوي سيكون ضعيف الفاعلية امام الضغط المرتفع الذي يسيطر على لبنان الذي تمدد من مصر وسيناء.
 
*معدل تراكم الثلوج بحسب الرادار: البقاع بين 5 و15 سنتم حتى مساء الإثنين
 
*على الجبال الغربية من 900 الى 1300 متر: 10 الى 20cm حتى مساء الإثنين، (بحسب الهطولات التي تقدمها الأقمار الصناعية).
 
يترك المنخفض وراءه موجة صقيع قوية بين الثلاثاء والخميس والحرارة بين -3 و-6 في لبنان.
 
 
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