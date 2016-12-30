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ارشادات مهمة من الدفاع المدني خلال ليلة رأس السنة

30
DECEMBER
2016
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ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين في بيان، بضرورة التقيد بإرشاداتها الوقائية حرصا على سلامتهم خلال التنقل على الطرقات في اقتراب حلول ليلة رأس السنة وذلك وفقا لما يلي:

-قبل العاصفة (اذا كنت خارج البيت):
- لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.
- استمع الى وسائل الاعلام لمعرفة احوال الطقس.

- اثناء العاصفة:
- اذا اضطررت للتجول، تزود بالتجهيزات التالية وقم بما يلي من اجراءات:
- فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات وضرورة تزويدها بسلاسل معدنية.
- دولاب احتياطي.
- طعام ومياه للشرب ليومين.
- الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، الخ...).
- سائل مدفىء غير كحولي.

-اثناء السير:
- استمع و تقيد بإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.
- لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.
- افسح في المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.
- لا تتهور وتخاطر في قيادة السيارة.
- اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.
- لا تشغل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.
- حدد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، وأرشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك والتفاصيل للوصول السريع اليك.
- ترجل من السيارة، واحتم في اقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.

- للمقيمين في المناطق الجبلية: قبل العاصفة، التقيد بما يلي :
-استمع الى نشرات الطقس عبر وسائل الاعلام.
- لا تتجول الا عند الضرورة القصوى.
- تمون بالاطعمة والمياه والادوية الدورية والادوية المضادة للحياوية وادوية السعال وتخفيض حرارة الجسم.
-تمون بمواد التدفئة كالمازوت او الحطب.
- حضر اعلاف الحيوانات التي تقتنيها.
- حاول الاتصال بأية جهة رسمية اذا لاحظت ان المواد بدأت تنفذ لديك.
-ابعد الثياب والستائر عن اجهزة التدفئة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".

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