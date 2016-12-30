ارشادات مهمة من الدفاع المدني خلال ليلة رأس السنة

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين في بيان، بضرورة التقيد بإرشاداتها الوقائية حرصا على سلامتهم خلال التنقل على الطرقات في اقتراب حلول ليلة رأس السنة وذلك وفقا لما يلي:
-قبل العاصفة (اذا كنت خارج البيت):
- لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.
- استمع الى وسائل الاعلام لمعرفة احوال الطقس.
- اثناء العاصفة:
- اذا اضطررت للتجول، تزود بالتجهيزات التالية وقم بما يلي من اجراءات:
- فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات وضرورة تزويدها بسلاسل معدنية.
- دولاب احتياطي.
- طعام ومياه للشرب ليومين.
- الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، الخ...).
- سائل مدفىء غير كحولي.
-اثناء السير:
- استمع و تقيد بإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.
- لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.
- افسح في المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.
- لا تتهور وتخاطر في قيادة السيارة.
- اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.
- لا تشغل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.
- حدد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، وأرشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك والتفاصيل للوصول السريع اليك.
- ترجل من السيارة، واحتم في اقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.
- للمقيمين في المناطق الجبلية: قبل العاصفة، التقيد بما يلي :
-استمع الى نشرات الطقس عبر وسائل الاعلام.
- لا تتجول الا عند الضرورة القصوى.
- تمون بالاطعمة والمياه والادوية الدورية والادوية المضادة للحياوية وادوية السعال وتخفيض حرارة الجسم.
-تمون بمواد التدفئة كالمازوت او الحطب.
- حضر اعلاف الحيوانات التي تقتنيها.
- حاول الاتصال بأية جهة رسمية اذا لاحظت ان المواد بدأت تنفذ لديك.
-ابعد الثياب والستائر عن اجهزة التدفئة.
تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".