ارشادات مهمة من الدفاع المدني خلال ليلة رأس السنة

A + A -

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين في بيان، بضرورة التقيد بإرشاداتها الوقائية حرصا على سلامتهم خلال التنقل على الطرقات في اقتراب حلول ليلة رأس السنة وذلك وفقا لما يلي:

-قبل العاصفة (اذا كنت خارج البيت):

- لا تقصد المناطق الجبلية او العكس الا عند الضرورة القصوى.

- استمع الى وسائل الاعلام لمعرفة احوال الطقس.

- اثناء العاصفة:

- اذا اضطررت للتجول، تزود بالتجهيزات التالية وقم بما يلي من اجراءات:

- فحص شامل للسيارة والتأكد من صلاحية الاطارات وضرورة تزويدها بسلاسل معدنية.

- دولاب احتياطي.

- طعام ومياه للشرب ليومين.

- الادوية التي تتناولها بانتظام (قلب، ضغط، الخ...).

- سائل مدفىء غير كحولي.

-اثناء السير:

- استمع و تقيد بإرشادات عناصر قوى الامن الداخلي والدفاع المدني.

- لا تتجاوز السيارات لئلا تنزلق وتقفل الطريق.

- افسح في المجال لمرور السيارات الآتية من الاتجاه المقابل.

- لا تتهور وتخاطر في قيادة السيارة.

- اركن سيارتك الى يمين الطريق اذا لم تتمكن من المتابعة.

- لا تشغل جهاز التدفئة اذا بدأ الثلج يغمر السيارة.

- حدد في اي مكان انت موجود لطلب النجدة عبر الخليوي، وأرشد المنقذين الى موقعك وزودهم برقم هاتفك والتفاصيل للوصول السريع اليك.

- ترجل من السيارة، واحتم في اقرب مكان اليك، حاملا معك الدواء والطعام والشراب والاغطية الصوفية.

- للمقيمين في المناطق الجبلية: قبل العاصفة، التقيد بما يلي :

-استمع الى نشرات الطقس عبر وسائل الاعلام.

- لا تتجول الا عند الضرورة القصوى.

- تمون بالاطعمة والمياه والادوية الدورية والادوية المضادة للحياوية وادوية السعال وتخفيض حرارة الجسم.

-تمون بمواد التدفئة كالمازوت او الحطب.

- حضر اعلاف الحيوانات التي تقتنيها.

- حاول الاتصال بأية جهة رسمية اذا لاحظت ان المواد بدأت تنفذ لديك.

-ابعد الثياب والستائر عن اجهزة التدفئة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة".