كنعان: المسيحيون وحدهم المتضررون من الستين.. واهلا بالنسبية

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اكد امين سر تكتل التغيير والاصلاح النائب ابراهيم كنعان ‏ان كل من يعرقل قانون الانتخاب هذه المرة سيدفع الثمن غاليا في الانتخابات النيابية، لأن اللبنانيين يريدون قانونا جديدا، لافتا الى ان التكتل يعمل على تحقيق ثلاث أولويات هي: قانون الانتخاب، الموازنة وقطع الحساب وحقوق الناس الاجتماعية.

واعتبر كنعان في حديث صحافي ان ‏اللحظة مواتية الان لانتاج قانون، وقد لا تتكرر مستقبلاً، واذ اشار الى ان ‏اكثر ما يضمن المناصفة في شكل فاعل وكامل هو "الارثوذكسي" وهو على "ميزان الجوهرجي"، قال كنعان "‏نرفض اجراء عملية "روتوش" للقانون الساري وأهلا بالنسبية".

واكد كنعان انه ‏يجب الافادة مما يتمتع به الرئيس ميشال عون من حضور وتمثيل، وماانتج من تفاهمات وطنية مع مختلف الاطراف، لاقرار قانون انتخاب جديد، معتبرا ان المسيحيين وحدهم المتضررون من الستين، خاتما بالقول " ان تصحيح التمثيل يكون بالتشريع لا بالتحالفات".