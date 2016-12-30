خاص - مصدر في المعارضة السورية: الغلبة ستكون للدولة لا للسلطة

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أثر إعلان وقف الأعمال الحربية الذي بدء أمس في سورية، بضمانة روسية وموافقة تركية، الذي قد يمهد الى إطلاق تسوية سياسية لإنهاء الأزمة الراهنة، يرى مصدر في المعارضة السورية أن الغلبة ستكون لمصلحة الدولة، لا لسلطة الحاكمة، في أي عملية سياسية مرتقبة، "تمهد لولادة سورية الجديدة" عى حد قوله.



ويؤكد المصدر لـ موقع tayyar.org: أن الولايات المتحدة الأميركية ستكون حاضرة في التسوية، إذا حصلت، ولا يعني عدم مشاركتها في "لقاء أستانة" الذي استضافته موسكو الأسبوع الفائت، الذي ضم وزراء خارجية كل من: روسيا، إيران وتركية، أن واشنطن غائبة، مرجحاً مشاركتها بعد تسلم إدارة ترامب مقاليد الحكم.



وإذا رفضت هذه الإدارة الجلوس الى طاولة واحدة مع طهران، عندها يتم التواصل مع الطرف الأميركي، بالتفاوض غير المباشر، عبر الروس، ودائما برأي المصدر.



ويكشف المصدر ان مختلف منصات المعارضة السورية، تحاول "غربلة" مواقفها للذهاب بموقف موحد الى أي عملية تفاوضية تعقد مع السلطة، رغم الصراعات المستشرية داخل صفوف الأولى.