عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 كانون الأول 2016

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الأخبار: سوريا

زمن الهدنة الروسية





الديار: الحرب على داعش والنصرة وأتباعهم ستستمر

روسيا ضمنت الحل وتركيا التزمت به





الأنوار: المعارضة والحكومة السورية تعلنان وقفا لاطلاق النار برعاية روسيا وتركيا



الجمهورية: "الحزب" في بكركي: منفتحون على "القوات"

النهار: الهدنة الثالثة بسوريا في حمى روسيا وتركيا





اللواء: الحريري: هناك مشروع خطير في المنطقة وعلينا إبقاء البلد بعيداً عن حرائقها





السفير: هل تسلّم واشنطن غولن لأردوغان.. وهل يتوغل السيسي في ليبيا؟

2017: لقاء نصرالله ـ الحريري لم يعد مستحيلاً!



البناء: سورية تبدأ بقطف ثمار نصرها في حلب بسقوط خيار تركيا العسكري

وقف نار يستثني النصرة وداعش ومَن معهما... بلا واشنطن والرياض

حزب الله: نحن نقرّر موعد خروجنا من سورية... وحوار «القوات» وارد



المستقبل: في طهران فقراء يسكنون القبور



اليلد: رحلة “استعادة الثقة”... الحلمُ كبير والوقتُ قصير!



the daily star: Syria regime, rebels begin landmark cease-fire



l'orient le jour: « L’accord de cessez-le-feu en Syrie est le plus sérieux jamais obtenu »