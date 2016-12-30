عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 كانون الأول 2016

الأخبار: سوريا
زمن الهدنة الروسية
الديار: الحرب على داعش والنصرة وأتباعهم ستستمر
روسيا ضمنت الحل وتركيا التزمت به
الأنوار: المعارضة والحكومة السورية تعلنان وقفا لاطلاق النار برعاية روسيا وتركيا
الجمهورية: "الحزب" في بكركي: منفتحون على "القوات"
النهار: الهدنة الثالثة بسوريا في حمى روسيا وتركيا
اللواء: الحريري: هناك مشروع خطير في المنطقة وعلينا إبقاء البلد بعيداً عن حرائقها
السفير: هل تسلّم واشنطن غولن لأردوغان.. وهل يتوغل السيسي في ليبيا؟
2017: لقاء نصرالله ـ الحريري لم يعد مستحيلاً!
البناء: سورية تبدأ بقطف ثمار نصرها في حلب بسقوط خيار تركيا العسكري
وقف نار يستثني النصرة وداعش ومَن معهما... بلا واشنطن والرياض
حزب الله: نحن نقرّر موعد خروجنا من سورية... وحوار «القوات» وارد
المستقبل: في طهران فقراء يسكنون القبور
اليلد: رحلة “استعادة الثقة”... الحلمُ كبير والوقتُ قصير!
the daily star: Syria regime, rebels begin landmark cease-fire
l'orient le jour: « L’accord de cessez-le-feu en Syrie est le plus sérieux jamais obtenu »