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عناوين الصحف ليوم الجمعة 30 كانون الأول 2016

30
DECEMBER
2016
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 الأخبار: سوريا

زمن الهدنة الروسية



الديار: الحرب على داعش والنصرة وأتباعهم ستستمر
روسيا ضمنت الحل وتركيا التزمت به



الأنوار: المعارضة والحكومة السورية تعلنان وقفا لاطلاق النار برعاية روسيا وتركيا

 


الجمهورية: "الحزب" في بكركي: منفتحون على "القوات"

 

 

النهار: الهدنة الثالثة بسوريا في حمى روسيا وتركيا

 



اللواء: الحريري: هناك مشروع خطير في المنطقة وعلينا إبقاء البلد بعيداً عن حرائقها

 



السفير: هل تسلّم واشنطن غولن لأردوغان.. وهل يتوغل السيسي في ليبيا؟
2017: لقاء نصرالله ـ الحريري لم يعد مستحيلاً!

 


البناء: سورية تبدأ بقطف ثمار نصرها في حلب بسقوط خيار تركيا العسكري
وقف نار يستثني النصرة وداعش ومَن معهما... بلا واشنطن والرياض
حزب الله: نحن نقرّر موعد خروجنا من سورية... وحوار «القوات» وارد

 


المستقبل: في طهران فقراء يسكنون القبور

 


اليلد: رحلة “استعادة الثقة”... الحلمُ كبير والوقتُ قصير!

 


the daily star: Syria regime, rebels begin landmark cease-fire

 


l'orient le jour: « L’accord de cessez-le-feu en Syrie est le plus sérieux jamais obtenu »

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